Принцессе Диане исполнилось бы 60 лет

1 июля родилась Диана – любимая принцесса британцев и королева людских сердец. Пройдемся по местам, связанным с биографией неповторимой леди Ди. И хотя уже прошло более двадцати лет с тех пор, как она ходила по этим улицам, здесь все еще можно ощутить ее присутствие…

Квартира на Колехерн-Корт

Начнем, пожалуй, с района Эрлс-Корт: в доме 60 по улице Колехерн-Корт находится квартира, где Диана жила до своего замужества. Эту квартиру с четырьмя спальнями родители подарили ей на 18-летие, и стоила она тогда £50 тыс. Диана в то время работала помощником воспитателя в детском саду. Чтобы не было скучно, она пригласила жить с ней трех подружек: Кэролин Бартоломью, Софи Кимбалл и Филиппу Коакер. Девушки платили ей всего по £18 в неделю, в основном за свет, газ, воду, – Диана не представляла, как можно брать деньги с друзей. И даже когда она начала встречаться с Чарльзом, никакого снобизма и высокомерия в ней не появилось: они по-прежнему убирали квартиру по очереди, и будущая принцесса в резиновых перчатках драила полы и вытирала пыль.

После свадьбы мать Дианы продала квартиру, уже за £100 тыс., а в 2012 году ее оценили в £2,41 млн. Кто сейчас там проживает, не раскрывается.

Ко дню рождения принцессы на Колехерн-Корт, 60 установят мемориальную доску.

Собор Святого Павла

Здесь нет мемориальной таблички или памятника Диане, но собор сыграл важную роль в жизни принцессы: именно здесь состоялась ее свадьба – свадьба века, как ее называли. 29 июля 1981 года Диана Спенсер вышла за наследника британского престола принца Чарльза, и после этого жизнь ее кардинально изменилась.

Традиционно местом проведения королевских бракосочетаний было Вестминстерское аббатство, но из-за того, что помещение не могло вместить всех гостей, пришлось пересмотреть обычай и сделать выбор в пользу собора. На свадьбе присутствовали 3 500 человек, более 750 млн смотрели на эту сказку с экранов телевизоров. Свадьба Дианы и Чарльза на тот момент была самой дорогой свадьбой в истории Великобритании – церемония обошлась казне в £2,859 млн.

Но все сразу пошло не так: невеста перепутала последовательность имен жениха (вместо «Чарльз Филипп Артур Джордж» произнесла «Филипп Чарльз Артур Джордж»), а также упустила из клятвы обещание повиноваться мужу, чем вызвала невероятный скандал.

Принцессе Диане и принцу Чарльзу подарили около 4 тыс. свадебных подарков. Для торжественного приема было изготовлено 27 тортов, а главный торт, из пяти ярусов, был преподнесен молодоженам от Вооруженных морских сил Великобритании. Он был изготовлен в двух экземплярах – на их создание ушло 14 недель. К слову, кусок одного из тортов, полученный уборщицей лондонской резиденции принца Уэльского Кларенс-Хаус, спустя почти двадцать лет был продан с аукциона за £1 тыс.

Кенсингтонский дворец

Это основное место жительства Дианы после того, как она вышла замуж за Чарльза. Здесь же она осталась и после развода. Отсюда она отвела своих детей в школу. И именно сюда приносили люди цветы, узнав о гибели народной принцессы.

Для королевской четы были выделены апартаменты №8 и 9, которые потом объединили. Диана сама занималась дизайном и подбирала обои и мебель. Получилась квартирка в традиционном английском стиле – нежно-пастельных тонов, с обилием подушечек, тарелочек и фотографий. Фотографии Диана обожала. Во дворце была целая стена, увешанная черно-белыми портретами ее сыновей. Даже кабинет Дианы получился не строгим, в выдержанном стиле, а уютным – благодаря бледно-голубым обоям в цветочек и голубым занавескам. К сожалению, после гибели принцессы апартаменты снова разъединили.

Дворец открыт для посетителей, но можно увидеть лишь четверть всего здания. Кстати, сейчас в Кенсингтонском дворце выставлено знаменитое свадебное платье Дианы. Сделанное из шелковой тафты цвета слоновой кости, с вышивкой и кружевами ручной работы, украшенное 10 тыс. жемчужин, оно стало самым узнаваемым свадебным платьем в мире. А шлейф длиной 7,6 метра до сих пор остается рекордсменом в британской свадебной моде.

Госпиталь Святой Марии

Благодаря Диане госпиталь стал широко знаменит: леди Ди была первой, кто нарушил королевское правило рожать во дворце и предпочел, чтобы наследники престола появились на свет в госпитале. Часть новой традиции – публичная выписка, включающая в себя официальную фотосессию с наследником на руках. Традицию поддержала невестка Дианы, Кейт Миддлтон, трижды выходившая на крыльцо этого госпиталя.

Любимые рестораны

Диана обожала Launceston Place – престижный ресторан в Кенсингтоне с британской кухней и спокойной атмосферой. Принцесса бывала там настолько часто, что шеф-повар даже решил назвать в ее честь суфле. К сожалению, его больше нет в меню.

Еще одно любимое место леди Ди – L’Escargot, французский ресторан в Сохо со старинной мебелью, антикварным декором и хрустальными люстрами. Декор немного изменился с того времени, как Диана бывала там, и ее любимого тунца с чечевицей тоже больше нет в меню, но винная карта и фирменные улитки в чесночном масле там по-прежнему хороши.

Трибьюты

В Лондоне, помимо памятных мест, есть еще и места, которые были созданы после гибели принцессы в ее честь. Одно из самых оригинальных – мемориальный фонтан Дианы, расположенный в юго-западной части Гайд парка. Это не фонтан в обычном понимании, а скорее овальный контур, в русле которого течет вода. Фонтан создан так, что вода движется в двух направлениях, причем интенсивность потока меняется в зависимости от участка. По замыслу архитектора Кэтрин Густафсон, это символизирует жизнь Дианы – то размеренную и спокойную, то полную потрясений и бурную. В центре мемориала находится зеленая лужайка, куда можно попасть по одному из трех мостиков.

В северо-западной части Кенсингтонских садов расположена детская игровая площадка памяти принцессы Дианы. Известно, что она проводила много времени со своими детьми, предпочитая сама заниматься их воспитанием, и, как ребенок, резвилась с ними на прогулках. Площадка была открыта в 2000 году на месте площадки, посвященной Питеру Пену. В центре расположен огромный деревянный пиратский корабль, по которому дети могут лазить. Также здесь есть горка, качели, домики, игровые скульптуры и даже музыкальный сад. Ежегодно площадку посещает более миллиона детишек. Даже невестка Дианы, Кейт Миддлтон, была замечена здесь со своим старшим сыном, принцем Джорджем.

1 июля 2021 года сыновья Дианы, Уильям и Гарри, намерены установить ей памятник около Кенсингтонского дворца. Но неважно, есть памятники или нет, память о леди Ди жива – до сих пор люди приносят цветы ко дворцу, вспоминая любимую принцессу. Ее жизнь, такая короткая, но такая яркая, – удивительный пример живой, чистой, искренней любви, которая ничего не требует взамен. Может, в этом и есть секрет всенародной любви…

Подготовила Оксана Кеш