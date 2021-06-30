Салонные тренды в уходе за волосами

Кератиновое выпрямление волос и их восстановление на молекулярном уровне – две профессиональные салонные процедуры, которые не только обеспечивают эстетический эффект, но и питают волосы, придавая им естественную гладкость и блеск, причем на длительный срок. Это идеальный вариант для лета, когда из-за воздействия солнечных лучей волосы особенно нуждаются в поддержке и дополнительном уходе. Кроме того, в отличие от обычных средств, широко представленных на полках магазинов, в этих процедурах не используются силикон и добавки, пагубно влияющие на структуру волос.

Кератиновое выпрямление

Поехать в отпуск и забыть про укладку? Не мучиться с непослушными волосами в жару? С этими проблемами легко справится такая процедура, как кератиновое выпрямление, или Brazilian Blow Dry. Несмотря на то что длится она около двух часов, результат того стоит: вы получите красивые и здоровые волосы с идеальной укладкой как минимум на два месяца. Кератин восстанавливает структуру волос, делает их гладкими, бо­лее плотными и тяжелыми, а также помогает избавиться от секущихся кончиков. Поэтому Brazilian Blow Dry – это в первую очередь вос­становление структуры и ле­чение волос, а выпрямление – дополнительная опция. Основным компонентом специального состава является синтезированный жидкий кератин, который под воздействием температуры превращается в твердый защитный слой.

Brazilian Blow Dry

От £150 // elenavon.com

Кератиновое выпрямление можно сделать как по всей длине волос, так и только вокруг лица, где часто пушатся и торчат новые «пучковые» волоски. Эффект от Brazilian Blow Dry длится до 12 недель и прекрасно подойдет тем, кто собирается в отпуск или просто хочет не думать о постоянной укладке, особенно кудрявых волос. Вы сможете беззаботно купаться в бассейне или море, а завивать или вытягивать волосы станет намного проще.

Елена Кевоян, директор салона Elena Von:

«В регулярный уход за волосами очень важно внедрить кератиновую маску. Из-за жары мы часто собираем волосы в косички или просто завязываем на макушке, чтобы было удобнее. А если нанести небольшое количество маски на сухие волосы, перед тем как их собрать, вы дополнительно их подпитаете. Особенно актуально это делать, когда вы загораете на пляже: маска защитит волосы как от негативного солнечного воздействия, так и от соленой морской воды. Качественная кератиновая маска не может быть дешевой, и наносить ее нужно как минимум на час, а в идеале оставить на всю ночь.

Я рекомендую маску Virtue Restorative Treatment Mask (£28 за 50 мл). Марка Virtue (virtuelabs.com) выпускает продукцию для волос с качественным кератином. Это альфа-кератин в высокой концентрации (60ku). Альфа-кератины составляют основу волос, ногтей и кожи человека, ввиду того что содержат максимально возможное количество аминокислот, которые легче всего проникают в структуру волос. И в отличие от бета-кератина, чаще всего используемого косметическими брендами, более твердого по структуре (его добывают из клювов и перьев птиц, чешуи и когтей рептилий, панциря черепах), альфа-кератин является мощным ингредиентом, который применяют для лечения волос. Его молекулы проникают в структуру каждого волоска, восстанавливая его изнутри, заполняя все трещины, где кератина не хватает.

Лечебная маска активно восстанавливает волосы, нуждающиеся в дополнительном уходе, мгновенно увлажняя, придавая им блеск и упругость. Экстракт бурых водорослей обеспечивает дополнительные восстанавливающие свойства и защиту от термоукладки. Экстракт семян амаранта (растительный белок) улучшает цвет, помогает удерживать влагу и придает блеск. Масло семян баобаба обеспечивает шелковистость, а экстракт листьев артишока сохраняет сцепление кутикулы и помогает защитить волосы от внешних факторов. Маска – идеальное средство для ухода за тусклыми, ломкими, поврежденными волосами. Приятное дополнение – это ее запах, сочетающий древесный аромат с цитрусовыми нотками и экстрактами кокоса и юзу».

Восстановление на молекулярном уровне

K18 Salon Treatment

От £100 // georgevallossian.com

Мы уже писали о маске для домашнего применения нового инновационного бренда K18. Теперь же я смогла попробовать их профессиональную процедуру в салоне George Valossian.

K18 Salon Treatment – запатентованная двухэтапная процедура с биоактивным пептидом, которая подготавливает, защищает и восстанавливает волосы во время химической обработки в салоне (будь то покраска или другая процедура). Устраняет повреждения и предотвращает ломкость, укрепляя волосы и повышая их эластичность.

Спрей K18 Mist используется для укрепления волос перед химической обработкой. Уровень pH 7,5–8,0 сдвигает слой кутикулы, чтобы проникнуть в кортекс волоса и заполнить повреждения.

Маска K18 Mask используется как после обслуживания, так и в качестве лечения, которое восстанавливает повреждения, как в салоне, так и дома. С уровнем pH 5,0–6,0 помогает закрыть кутикулу и запечатать пептид, также обладает кондиционирующими свойствами, делает волосы гладкими и мягкими.

Как работает К18?

K18 использует новаторский запатентованный олигопептид (K18Peptide™), который доставляет аминокислоты (строительные блоки) во внутреннюю структуру волос. Оказавшись внутри волоса, уникальная аминокислотная цепь направляется непосредственно к разорванным дисульфидным связям, чтобы заменить утраченные аминокислоты, регенерируя связь и восстанавливая максимальную прочность, упругость и мягкость.

K18Peptide™ – это чудо-молекула для ухода за волосами. Клинически доказано, что она устраняет повреждения всего за 4 минуты, восстанавливает ​​силу, мягкость, гладкость и упругость волос. Они меньше ломаются и секутся, приходит в норму pH-баланс.

Биомиметика – практика обучения и подражания природе: имитируя естественную структуру строительных блоков кератина (аминокислотные последовательности), биоактивный пептид K18 распознается волосами как собственный. Он не смывается водой или шампунем, как традиционные связующие вещества, что делает K18 уникальным решением для поврежденных волос.

Почему при использовании K18 нельзя наносить кондиционер для волос?

Традиционные кондиционеры покрывают лишь внешние слои волос, часто – силиконами, пытаясь скрыть повреждения. Эти силиконы накапливаются, создавая пленку, что затрудняет проникновение пептида и, соответственно, не позволяет ему работать в полную силу. Чистые волосы (можно использовать скраб для очищения кожи головы) – гарантия, что K18 может проникнуть во внутренние слои, достигая полипептидных (кератиновых) цепей, и восстанавливать волосы изнутри.