Театральная палитра Лондона: что посмотреть в июле

В Лондоне постепенно открываются театры – Вест-Энд возвращается к жизни! Все еще с ковидными ограничениями, дистанцированием в зале и обязательными масками, но разве это когда-нибудь остановит театралов? На что же стоит сходить в июле? Делимся подборкой драматических спектаклей, мюзиклов и иммерсивов (последние – для тех, кто не хочет сидеть в театральном кресле во время спектакля).

Драма

«После жизни», Национальный театр (After Life, National Theatre)

Начать, разумеется, стоит с Национального театра! Спектакль «После жизни» уже собрал массу пятизвездочных рецензий. Джек Торн (автор пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя») переносит на сцену фильм Хирокадзу Корээды, вышедший на экраны в 1998 году. Это драма в духе магического реализма: персонажи находятся в эдаком зале ожидания после смерти, прежде чем вступить на путь в уготованное им будущее, и у них есть время выбрать единственное воспоминание, которое они смогут забрать с собой. О ком же история: о посетителях зала ожидания или о его сотрудниках? И откуда вообще взялись пресловутые сотрудники? Несмотря на навевающее грустные мысли место действия, юмора в пьесе предостаточно. Но и поплакать в конце кому-то наверняка захочется.

«Созвездия», театр «Водевиль» (Constellations, Vaudeville Theatre)

Остроумно-грустный спектакль о паре, отношения которой развиваются в бесконечном множестве параллельных реальностей. Придут ли герои к одному и тому же финалу и повлияет ли на расклад то, какие решения они будут принимать?

Майкл Лонгхерст уже ставил пьесу Ника Пейна в 2012 году. Возвращая постановку, режиссер решил, что ему потребуются не два актера, а восемь – роли главных героев по очереди исполнят четыре пары артистов: Шила Атим и Иванно Джеремия, Питер Капальди и Зои Уонамейкер, Омари Дуглас и Рассел Тови, Анна Максвелл Мартин и Крис О’Дауд. Так что у зрителей есть возможность прожить эту историю вместе с разными парами.

«Бах и сыновья», театр «Бридж» (Bach&Sons, Bridge Theatre)

Пьеса Нины Раин в постановке Николаса Хайтнера, с Саймоном Расселом Билом в роли Иоганна Себастьяна Баха, рассказывает о семье знаменитого композитора. Как понятно из названия, драма разворачивается между Бахом и его сыновьями. Знали ли вы, что всего у Иоганна Себастьяна Баха, женатого дважды, было двадцать детей, десять из которых дожили до взрослого возраста, а четверо из них стали композиторами? Старший сын Уильям не менее талантлив, чем отец, но не достиг тех же высот. Карл не настолько выдающийся, но более успешен.

«Ромео и Джульетта», театр «Глобус» (Romeo&Juliet, Globe Theatre)

Альфред Энок и Ребекка Мюррел появятся на сцене театра «Глобус» в ролях, которые принято называть «иконическими». Режиссер Ола Инче обещает нам Верону, полную жестокости и страха, в которой два подростка обретут друг друга. Кстати, спектакли 10 июля и 7 августа можно будет также увидеть и в ставшем привычным нам за прошлый год формате livestream.

Мюзиклы

«Будь расслабленней», театр «Шафтсбери» (Be More Chill, Shaftsbury Theatre)

Как пишут на рекламных постерах, «это как если бы Эвана Хансена съело растение из «Магазинчика ужасов». И все так! Неуверенный в себе заучка-парень находит суперкомпьютер, который встраивается к нему в мозг и помогает стать интересным и привлекать девочек. Также в наличии истории про буллинг, девичьи интриги, мужскую дружбу и поддержку родителей. Отличный мюзикл для просмотра с детьми-подростками.

«Операция «Мясной фарш», Саутварк-Плейхаус (Operation Mincemeat, Southwark Playhouse)

Сейчас про многие мюзиклы говорят, что они могли бы стать новым «Гамильтоном». В случае с этим спектаклем – да, чистая правда. Operation Mincemeat – название реальной операции британской разведки во Второй мировой войне: британцы подкинули труп к берегам Испании, а немцы, поверив информации в бумагах, находящихся при трупе, перебросили войска из Сицилии на Сардинию, чем дали союзникам возможность отвоевать занятые фашистами территории.

Мюзикл создан коллективом авторов SpitLip, которые действуют по принципу «сами написали – сами и исполним». Поскольку они пока еще не такие известные, играют на минималках: три табуретки и пять артистов, каждый преображается во множество персонажей. Делают они это настолько непринужденно и настолько убедительно, что про пол и внешность актера забываешь моментально, а видишь перед собой героя. Тексты, по-гамильтоновски насыщенные, с безумным количеством информации в секунду, написаны с юмором и любовью. Успейте посмотреть шоу, пока билеты не стоят по £200!

«Пиппин», театр «Чаринг–Кросс» (Pippin, Charing Cross Theatre)

В театре под вокзалом Чаринг-Кросс ставят мюзикл «Пиппин» Стивена Шварца, обладателя четырех премий «Грэмми» и трех «Оскаров», знакомого лондонцам как автор мюзикла «Злая» (Wicked). Юный принц Пиппин пытается найти свою любовь, мечту и смысл жизни, на этот раз – среди хиппи, в «лето любви» 1967 года. Должно получиться любопытно, ну и музыкальный материал точно всех порадует.

«Золушка», Театр Джиллиан Линн (Cinderella, Gillian Lynn Theatre)

Эндрю Ллойд Уэббер решил по-новому взглянуть на всем известную сказку о Золушке. Пригласив в соавторы обладательницу премии «Оскар» Эмералд Феннелл, он создал мир Белльвилля – идеального королевства с идеальными людьми. Правда, Золушка в нем оказалась совсем не идеальной. Прекрасный принц в волшебном королевстве тоже имеется, но Золушка проводит время не с ним, а с его младшим братом Себастьяном – тоже не канонически прекрасным, как необходимо для жизни в сладком идеальном мире.

Театральные иммерсивы

«Мошенники» (Crooks 1926)

1926 год. Один из лондонских «донов» умирает при не вызывающих подозрения обстоятельствах, его красавчики-сыновья должны выплатить конкуренту нехилую сумму долга… И тут в игру включаются зрители: они помогут парням заработать. Ставки на скачках, ограбления, разгадывание шифров и даже секретные миссии с персональными головоломками – у зрителей есть несколько вариантов, как себя занять, и выбор, насколько быть вовлеченными. Концовка очень неожиданная. Спектакль можно смело смотреть больше одного раза, поскольку в разных миссиях задачи не совпадают.

«Доктор Кто» (Doctor Who: Time Fracture)

Зрители становятся волонтерами, помогающими Доктору Кто, путешественнику во времени и пространстве с планеты Галлифрей, предотвратить взрыв бомбы, которая может уничтожить нынешнюю реальность. Бомба упала на Лондон еще в 1942 году, так что зрителей ждет множество тайми-вайми-приключений, встреч со знаменитыми историческими персонажами, ну и, разумеется, с пришельцами. Некоторые из воплощавших Доктора на экране актеров появляются в спектакле – правда, лишь на видео- или аудиозаписях. Поскольку шоу создали люди, пригласившие ранее весь Лондон на вечеринку к Гэтсби, баров с коктейлями в иммерсивном пространстве также предостаточно.

Подготовила Анастасия Глаголева