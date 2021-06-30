Великобритания станет зеленой сверхдержавой

Почему развитие альтернативной энергетики может привести страну к электрическому коллапсу?



Борис Джонсон неоднократно заявлял, что страну ждет экологичное будущее. Представляя в прошлом году свой план по развитию альтернативной энергетики, состоящий из десяти пунктов, премьер-министр пообещал многомиллиардный пакет инвестиций и создание около 250 тыс. новых рабочих мест, в том числе в секторе возобновляемых источников энергии. На зеленую промышленную революцию предполагается потратить £12 млрд из государственных средств. Главная цель программы – достигнуть нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Однако планы по реализации разработанной британцами стратегии индустриальной декарбонизации (первый такой опыт в мире) могут рухнуть: эксперты уверяют, что развитие альтернативной энергетики способно спровоцировать масштабные отключения электричества по всей стране. Давайте посмотрим, чего уже добились сторонники зеленой энергетики, и постараемся разобраться, почему над Альбионом может нависнуть угроза темного будущего.

Прийти к нулевому уровню

«Великобритания войдет в высшую лигу энергетических стран и станет Саудовской Аравией зеленой энергетики», – заявил Борис Джонсон, представляя новый план развития стратегии индустриальной декарбонизации, согласно которому Британия должна превратиться в главный мировой центр зеленых технологий и финансов.

«Представьте: вы готовите завтрак с помощью водородной энергии, а ваш автомобиль заряжен от электричества… корабли и самолеты работают на водороде или синтетическом топливе. И все это с нулевым уровнем выбросов», – отметил чиновник в интервью Financial Times. Кроме этого, Джонсон обещает серьезно развивать электрический транспорт и собирается выделить на него госинвестиции в размере £2,8 млрд. В рамках данного проекта в Британии будут построены гигафабрики аккумуляторов. В новом плане подтверждается запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей на территории страны с 2030 года, а с 2035 года – даже гибридов.

Один из пунктов плана предполагает создание в Шотландии и Уэльсе кластеров, работающих на улавливание и хранение углерода. Оценочный объем инвестиций для реализации проекта – £1 млрд. А чтобы обеспечить естественную среду для поглощения вредных выбросов, планируется высаживать по 30 тыс. гектаров деревьев в год к 2025 году.

Цена вопроса Великобритания дополнительно выделит £166,5 млн на развитие зеленых технологий – такое решение, по информации интернет-портала UK, было принято в конце мая. Средства пойдут на разработку инноваций в зеленом секторе экономики, в том числе касающихся управления отходами. При этом большая часть средств (£60 млн) отводится на разработку технологий производства чистого водорода из воды с использованием электричества. Суммарно на реализацию представленного в прошлом году глобального плана зеленой промышленной революции было направлено £12 млрд. Напомним, что план нацелен на развитие возобновляемой энергетики и тотальную декарбонизацию промышленности: страна должна сократить к 2035 году выбросы на 78% по сравнению с 1990 годом. Стоимость электроэнергии, полученной с ветряков в океане, чуть ниже углеводородной энергии. Так, в исследовании лондонского Imperial College говорится: «Офшорная ветроэнергия скоро сможет стать самым дешевым видом энергии для Великобритании, чем та, что добывается электростанциями. Энергетические субсидии раньше увеличивали счета за электроэнергию, но через несколько лет дешевые возобновляемые источники энергии впервые сократят счета домохозяйств». Кстати, одним из заявлений Джонсона было то, что все британские домохозяйства уже в ближайшие годы перейдут на электроэнергию, полученную от ветряных электростанций. Однако ряд экспертов считает, что здесь нужно сравнивать не цены за киловатт, а стоимость бесперебойного обеспечения электроэнергией, в том числе и оборудования. Так, срок эксплуатации ветрогенераторов ограничен, а процесс их демонтажа и утилизации дорогой и сложный.

Какова ситуация сейчас?

Еще в 2019 году Британский системный оператор (National Grid ESO) объявил, что к 2025 году страна будет готова к полностью безуглеродной энергетической системе. И уже следующий, 2020 год был назван самым зеленым: тогда было зафиксировано минимальное количество вредных выбросов в энергосистеме, а ветровая и солнечная энергетика выработала рекордные объемы энергии и достигла максимальной доли в производстве электричества.

«Мы добились огромного прогресса в развитии альтернативной энергетики, и это доказывают показатели 2020 года», – отмечают эксперты National Grid ESO. Тогда доля ветра и солнца в производстве электроэнергии составила более 29%. Теперь ветровые электростанции занимают 24,8% сектора. Как в 2019, так и в 2020 году ветер вновь стал вторым после природного газа источником электроэнергии в Великобритании. Что касается использования солнца, то солнечные электростанции выработали всего 4,4% энергии, что для страны с преобладанием пасмурной погоды хороший результат. Правительство видит перспективы в строительстве солнечных электростанций в космосе – они могут служить постоянным источником энергии с нулевым выбросом углерода. Возможность строительства таких станций сейчас обсуждается.

В 2020 году в стране было произведено всего 1,6% электроэнергии из угля. Для сравнения: еще пять лет назад этот показатель равнялся 25%. Закрыть угольные электростанции Великобритания планирует к 2024 году – это необходимо для того, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Риск сбоя

Зависимость от ветровой электроэнергии увеличивается с каждым днем, и в результате это может привести страну к катастрофе, пишет The Daily Telegraph. Сегодня на электричестве работают около 20% энергетики Великобритании. Правительство обещает увеличить этот показатель до 65% уже к 2050 году и тем самым свести к нулю выбросы парниковых газов. Однако такие, казалось бы, радужные планы чреваты серьезными негативными последствиями. По мнению профессора Джулии Кинг, зампредседателя Комитета по изменению климата, «планируя электрический мир, нужно учитывать, что сбой может произойти в любой части системы».

Страны должны быть готовы к изменению климата, а Британия на сегодняшний день к этому совсем не адаптирована. Кстати, еще несколько лет назад эта готовность была выше, чем сейчас. Например, согласно глобальным прогнозам Комитета по изменению климата, к 2050 году жара летом станет для страны нормой, а осадки могут сократиться почти на четверть. Около 570 тыс. домов, построенных с 2016 года, уже не готовы к такому климату. «Власти слишком легко игнорируют наши опасения, о которых мы неоднократно заявляли. Это несет в себе серьезные риски», – отмечает исполнительный директор комитета Крис Старк.

К тому же в оценках эффективности зеленой энергетики нужно учитывать стоимость обеспечения стабильности энергосистемы в те периоды, когда ветра нет или происходит какой-то другой сбой. В этом плане можно вспомнить масштабное отключение электроэнергии в Англии и Уэльсе в августе 2019 года, когда в одну из электроцепей попала молния. В итоге без электричества остались более 1 млн человек, в метро встали поезда, люди застряли на станциях, перестали работать светофоры. Случился настоящий коллапс.

Кто регулятор?

Все проекты, реализуемые в рамках зеленой промышленной революции, будет координировать виртуальный Центр исследований и инноваций под управлением Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге. Эксперты, в числе которых ученые, инвесторы, чиновники и промышленники, будут разрабатывать бизнес-модели и внедрять новые технологии в жизнь. Что касается правового регулирования зеленого сектора экономики, то здесь на помощь придет закон об окружающей среде, который в ближайшее время будет рассмотрен палатой общин уже в третьем чтении. Контролировать законность всех внедряемых инноваций будет Управление по охране окружающей среды.