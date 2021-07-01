﻿﻿﻿﻿﻿

Боро-маркет будет открыт по воскресеньям

Боро-маркет будет открыт по воскресеньям
Фото:instagram.com/boroughmarket

С 27 июня рынок переходит на семидневную рабочую неделю

Боро-маркет – один из крупнейших продовольственных рынков в Лондоне, и это не обыкновенный рынок, а настоящий музей вкуса и гастрономии.

В 1998 году здесь стали продавать продукты в розницу. Как отметил управляющий Боро-маркетом Даррен Хенаган, расширение торговли с шести до семи дней в неделю – исторический шаг для рынка. Руководство рынка стремится дать клиентам больше возможностей для выбора и вернуть неповторимую атмосферу живого общения, когда торговцы и производители дают советы покупателям и делятся с ними историями из жизни.

По воскресеньям Боро-маркет будет работать с 10:00 до 14:00.

По воскресеньям не будет продаваться уличная еда, но будет представлен широкий выбор экологически чистых продуктов от более чем сорока продавцов. На протяжении всей пандемии, в том числе во время локдаунов, Боро-маркет продолжал работать, чтобы обеспечить своим клиентам доступ ко всему ассортименту продукции.

profile-sample2
Новая программа для иностранных студентов
01-07-2021
profile-sample2
«Мальчик в голубом» вернется в Великобританию
01-07-2021
profile-sample2
Боро-маркет будет открыт по воскресеньям
01-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.