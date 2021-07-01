Боро-маркет будет открыт по воскресеньям

С 27 июня рынок переходит на семидневную рабочую неделю

Боро-маркет – один из крупнейших продовольственных рынков в Лондоне, и это не обыкновенный рынок, а настоящий музей вкуса и гастрономии.

В 1998 году здесь стали продавать продукты в розницу. Как отметил управляющий Боро-маркетом Даррен Хенаган, расширение торговли с шести до семи дней в неделю – исторический шаг для рынка. Руководство рынка стремится дать клиентам больше возможностей для выбора и вернуть неповторимую атмосферу живого общения, когда торговцы и производители дают советы покупателям и делятся с ними историями из жизни.

По воскресеньям Боро-маркет будет работать с 10:00 до 14:00.

По воскресеньям не будет продаваться уличная еда, но будет представлен широкий выбор экологически чистых продуктов от более чем сорока продавцов. На протяжении всей пандемии, в том числе во время локдаунов, Боро-маркет продолжал работать, чтобы обеспечить своим клиентам доступ ко всему ассортименту продукции.