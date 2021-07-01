Июль в Лондоне будет жарким

Столбики термометров поднимутся до 25 ºС
По сообщению метеорологический службы AccuWeather, погода наконец порадует жителей столицы теплом. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют много облачных дней с высокой влажностью воздуха, большая часть месяца – целых 25 дней – пройдет без дождей.
Лучшая погода ожидается 24-27 июля.
Служба Met Office более осторожна: в ее прогнозе нет данных о конкретных областях из-за «нестабильности атмосферы». Тем не менее, в ее отчете говорится, что теплая и сухая погода установится практически во всей Великобритании на протяжении большей части июля.
С мая погода в Лондоне была далека от идеальной: дожди прерывались лишь изредка. Теперь жители Лондона смогут насладиться настоящим летним теплом.
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