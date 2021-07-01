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«Мальчик в голубом» вернется в Великобританию

«Мальчик в голубом» вернется в Великобританию
Фото:instagram.com/nationalgallery

Знаменитую картину покажут в Национальной галерее

Портрет кисти Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом» сто лет назад (в 1922 году) был вывезен из Великобритании, что вызвало недовольство общественности. Когда-то картина принадлежала герцогу Вестминстерскому, но затем ее приобрел американский железнодорожный магнат Генри Хантингтон – за рекордную для того времени цену $728 000, – и с тех пор портрет был выставлен в галерее библиотеки Хантингтона в Сан-Марино, Калифорния.

Картина никогда не демонстрировалась в музеях, однако в 2022 года ее временно выставят в Национальной галерее. Это станет уникальной возможностью увидеть знаменитое полотно в Лондоне, отметил директор галереи Габриэль Финальди.

Портрет будет экспонироваться в Лондоне с 25 января по 15 мая 2022 года, вход бесплатный.

«Мальчик в голубом» был написан Томасом Гейнсборо в 1770 году. Сейчас это одна из самых известных картин в мире. Она вдохновляет современных художников и даже голливудских режиссеров – например, в фильме Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» один из костюмов главного героя навеян именно одеждой изображенного Гейнсборо мальчика.

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