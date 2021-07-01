Новая программа для иностранных студентов

Graduate route действует с 1 июля 2021 года

Программа Graduate route позволит иностранным студентам, с успехом окончившим обучение в британском университете, остаться в стране по меньшей мере на два года, чтобы устроиться здесь на работу. Таким образом правительство планирует привлечь талантливых выпускников и создать такие условия, при которых предприятия смогут брать на работу высококвалифицированных специалистов, получивших образование в Великобритании. Ожидается, что подобные меры позволят быстрее восстановить экономику после пандемии коронавируса.

Graduate route будет действовать на всей территории страны.

В программе могут принять участие иностранные граждане, завершившие обучение в высшем учебном заведении Великобритании с результатами, которые удовлетворяют государственным иммиграционным требованиям. Для подачи заявления необязательно наличие предложения о работе, при этом если выпускник трудоустроен, размер его заработной платы не учитывается.

Подать заявление можно здесь.

Источник: GOV.UK.