Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане

Скульптура была установлена в Кенсингтонских садах

Церемония открытия памятника принцессе Диане прошла 1 июля. Среди приглашенных были члены семьи принцессы Уэльской, автор скульптуры Ян Рэнк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон, работавший над перепланировкой сада, и члены комитета по созданию скульптуры. Небольшое число гостей обусловлено ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Статуя, изображающая Диану в окружении троих детей, была установлена в Sunken Garden – любимом месте принцессы в Кенсингтонском дворце.

В совместном заявлении, опубликованном после открытия памятника, герцоги Кембриджский и Сассекский выразили надежду на то, что он «навсегда станет символом ее жизни и ее наследия».

Ян Рэнк-Бродли отметил: «Диана, принцесса Уэльская, была знаковой фигурой. Она повлияла на жизни людей по всему миру. Для меня было честью вместе с принцем Уильямом и принцем Гарри работать над посвященной ей скульптурой». Сыновья принцессы помогали скульптору в создании памятника: они делились с ним фотографиями, воспоминаниями и историями о ней.

Хотя принцы вместе открыли мемориал матери и поддерживали на церемонии дружелюбную атмосферу, известно, что сейчас отношения между ними напряжены, так как принц Гарри и его супруга Меган Маркл подвергли критике королевскую семью и институт монархии.