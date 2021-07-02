Привитым вакциной AstraZeneca британцам могут не разрешить въезд в Европу

Речь идет об индийской версии препарата

Около 5 млн британцев, возможно, не смогут получить европейский паспорт вакцинации и поехать в страны ЕС, так как препарат Covishield, произведенный Индийским институтом сыворотки (Serum Institute in India), пока не был одобрен Европейском агентством лекарственных средств (ЕАЛС). Определить производителя препарата можно по номеру партии, который указывают на карте, выдаваемой после прохождения вакцинации, или в приложении NHS. Проблемы могут возникнуть у тех, кто привит препаратом из партий 4120Z001, 4120Z002 и 4120Z003.

Хотя ЕАЛС не сертифицировало Covishield, Всемирная организация здравоохранения одобрила его использование в экстренном случае, а в Европейской комиссии отметили, что некоторые страны ЕС могут по своему усмотрению разрешить въезд тем, кто полностью вакцинирован им. Семь стран: Австрия, Германия, Словения, Греция, Республика Ирландия, Испания, Исландия и Швейцария – уже приняли такое решение.

Представители компании AstraZeneca заявили, что они ведут переговоры с ЕАЛС о включении Covishield в список препаратов, обеспечивающих получение европейского паспорта вакцинации, сообщает BBC.

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Борис Джонсон отметил, что он не видит каких-либо причин, по которым вакцины, одобренные британским Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), не могут использоваться в качестве основания для выдачи паспорта вакцинации.