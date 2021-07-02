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Уимблдонский турнир возвращается

Уимблдонский турнир возвращается
Фото:flickr.com/160866001@N07/

В 2020 году соревнования отменили из-за пандемии

С 28 июня в Великобритании проходит ежегодный Уимблдонский турнир, относящийся к серии Большого шлема. В 2021 году за приз в мужском одиночном разряде поборются такие звезды тенниса, как Роджер Федерер и Новак Джокович, являющийся на данный момент обладателем титула первой ракетки мира. Российский теннисист Даниил Медведев – вторая ракетка мира – также примет участие в соревнованиях. Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль в этом году участвовать в Уимблдонском турнире не будет.

Матчи основных сеток проходят с 28 июня по 11 июля.

Главным фаворитом среди мужчин многие считают Новака Джоковича, который в июне одержал победу на «Ролан Гаррос», обыграв молодого игрока Стефаноса Циципаса. В список фаворитов входит и Даниил Медведев.

Среди тех, кто поборется за титул победителя в женском одиночном разряде, — австралийская теннисистка Эшли Барти (первая ракетка мира в одиночном разряде), чешская теннисистка Петра Квитова и россиянка Анастасия Павлюченкова.

Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс выбыла из турнира во время матча первого круга: в первом сете спортсменка поскользнулась и повредила ногу, поэтому не смогла продолжить игру. Уильямс была одним из фаворитов в женском одиночном разряде. Кроме нее, в этот список входят Эшли Барти и Петра Квитова.

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