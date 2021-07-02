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Уникальный современный дом выставлен на продажу

Уникальный современный дом выставлен на продажу
Фото:123rf.com

Содержание архитектурного чуда стоит £1 в день

Неподалеку от Кроули (Западный Сассекс) продается необычный дом. Здание имеет изогнутую форму, и название у него соответствующее – «Спираль» (The Spiral). Внутри находятся четыре спальни, все с ванными комнатами, и кабинет, который тоже может быть использован в качестве спальни. Около дома расположены гараж, чаша для костра, джакузи и небольшой бассейн.

Дом построили отец и сын – Роланд и Шон Ригг. На строительство у них ушло около трех лет, с сентября 2017 года до начала 2020 года.

Здание возведено в соответствии с критериями Passivhaus. Основная особенность таких зданий – экологичность и низкое потребление энергии, которое достигается за счет пассивных методов энергосбережения. Дом оборудован солнечными панелями, обеспечивающими работу систем отопления и горячего водоснабжения, и системой вентиляции с рециркуляцией воздуха: влажный воздух из ванных комнат и кухни фильтруется и подается в другие части задания.

Цена дома – £1,85 млн.

Сейчас в доме живут Шон Ригг и его супруга. Пара планирует больше времени проводить на родине супруги, в Калифорнии, поэтому они и выставили «Спираль» на продажу.

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