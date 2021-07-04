Благотворительный концерт «Дети детям» собрал более £1 300

Деньги пойдут в фонд помощи российским детям

Пианист Алексей Демченко при поддержке Россотрудничества и Maksatics Camp провел благотворительный концерт в пользу британского фонда Gift of Life, который уже десять лет помогает детям – подопечным российского фонда «Подари жизнь». На собранные средства приобретаются противоопухолевые препараты и оплачиваются хирургические операции.

Девять талантливых ребят в возрасте от пяти до четырнадцати лет – семеро пианистов, скрипач и вокалистка – представилии концертную программу. В нее вошли произведения Чайковского, Дебюсси, Шопена, Шумана и других известных композиторов, а также лирические партии из мюзикла «Звуки музыки» и мультфильма «Русалочка». Юные музыканты и сам Алексей уже не первый раз собираются вместе, чтобы помочь фонду Gift of Life. Ребята очень рады возможности поддержать своих ровесников, борющихся с тяжелой болезнью в российских клиниках, и подать прекрасный пример: добро может сделать каждый. Сотни детей в России уже смогли победить онкологию при непосредственном участии волонтеров и благотворителей Gift of Life.

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