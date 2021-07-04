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Фильм «1921» покажут в Великобритании

Фильм «1921» покажут в Великобритании
Фото:123rf.com

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1 июля фильм «1921» вышел в широкий прокат в континентальном Китае – это стало частью празднований столетия основания правящей партии КНР.

Продажей прав на международный прокат занимается гонконгский дистрибьютор Media Asia. На данный момент известно, что сделки были заключены с компаниями, которые будут организовывать показ ленты в англоязычных странах. Прокат картины в Северной Америке возьмет на себя Smart Cinema, в Великобритании и на Ближнем Востоке – Trinity Filmed Entertainment, в Австралии и Новой Зеландии – Purple Plan, в Сингапуре – Clover Films. Даты релиза пока не названы.

В китайских кинотеатрах фильм стал лидером по кассовым сборам в первые два дня проката и, по сообщениям, превзошел многие голливудские картины, в том числе вторую часть ленты «Тихое место», «Круэллу» и «Кролика Питера – 2». Мировая премьера состоялась в прошлом месяце: фильм открыл Шанхайский международный кинофестиваль. «1921» был принят неоднозначно, так как некоторые сочли, что постеры и актеры не воздают должного героям повествования, пишет Variety.

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