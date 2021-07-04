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Министерство обороны финансирует разработку ракетных систем

Министерство обороны финансирует разработку ракетных систем
Фото:123rf.com

Лаборатория Dstl получила £3,5 млн

Проект Лаборатории по развитию оборонных технологий (Defence Science Technology Laboratory, Dstl), известный как Co-operative Strike Weapons Technology Demonstrator (CSWTD),  будет сконцентрирован на разработке систем передачи данных между ракетными комплексами, что позволит обеспечить координацию систем вооружения и повысить их эффективность. К задачам проекта относится разработка аппаратного и программного обеспечения для нового поколения ракет и системные исследования, которые позволят определить то, как такие ракеты могут быть использованы в реальной боевой обстановке.

Заместитель министра обороны Джереми Куин отметил: «Благодаря знаниям и опыту ученых из Dstl инновационные ракетные системы повысят нашу обороноспособность и готовность вооруженных сил к возможным угрозам».

Работа над проектом началась в апреле 2021 года и, как предполагается, продлится чуть более двух лет. На протяжении этого времени будут проходить испытания. Если проект окажется успешным, вооруженные силы Великобритании смогут использовать умную интегрированную сеть ракет через пять лет.

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