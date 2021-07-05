Королева наградила NHS крестом Георга

Медработников поощрили за мужество в борьбе с пандемией

Вручение Национальной службе здравоохранения (NHS) высшей гражданской награды Великобритании и Содружества наций 5 июля совпало с празднованием 73 лет со дня основания службы. Послание Елизаветы II гласит: «Эта награда вручается всем сотрудникам NHS, бывшим и будущим, работающим по всем специальностям».

По словам главы NHS Англии Саймона Стивенса, награда отмечает профессионализм, сострадание и силу духа сотрудников службы, которые столкнулись «с самой страшной пандемией за последние сто лет».

Крест Георга вручается как знак признания величайшего мужества и является гражданским аналогом креста Виктории, которым награждают тех, кто проявил героизм в военной обстановке. Крест Георга всего в третий раз вручают не отдельному человеку, а коллективу, стране или организации, с тех пор как эта награда была учреждена в 1940 году королем Георгом VI – отцом Ее Величества. В 1942 году крестом Георга был награжден народ Мальты в знак признания его заслуг во время разрушительных обстрелов противника во Вторую мировую войну, а в 1999 году его вручили Королевской полиции Ольстера.