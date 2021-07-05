Англия в лиловом: лучшие лавандовые поля страны

Англия не Прованс, конечно, но здесь тоже есть культура лаванды. Традиция выращивать ее родилась в викторианскую эпоху, когда ароматы цветов были в особой моде. Так что в Англии есть свои лавандовые поля, а при них и магазины, и лавандовые фермы, открытые для посетителей.

Перед поездкой стоит учесть несколько особенностей, прежде всего сезон. Лаванда цветет с начала июля до конца августа, и фермы предлагают туры на поля только в это время.

Обрывать цветы на полях без предварительного уточнения, разрешено ли это делать, нельзя. Многие фермеры позволяют собирать лаванду на поле, но требуют заплатить за букет на выходе (иногда по весу, иногда фиксированную сумму). Есть и такие фермы, где в стоимость билета уже включен букет свежей лаванды, которую вы нарвете сами.

Адрес: 139 Reigate Rd (рядом с Driftbridge Audi Garage), Epsom KT17 3DW

Время работы: с 9:00 до 18:00 ежедневно, до 31 августа

Билеты: £4 для взрослых, бесплатно для детей до 16 лет

Начнем с самой близкорасположенной фермы, которая находится прямо в городской черте Лондона, рядом с Кройдоном. Чтобы сюда доехать, нужно с вокзала London Victoria добраться до станции West Croydon и затем сесть на автобус 166, он останавливается прямо у ворот.

Здесь вас ждут 25 акров лавандовых полей, расположенных в приятной местности и окруженных деревьями. Поля открыты, по ним можно погулять без гида. При ферме работает магазин, который продает продукцию из местных цветов: косметику (особенно хороши масла под собственной маркой), продукты питания с лавандой (чего стоит лавандовый шоколад!) и просто цветы в пучках. Здесь не разрешают собирать цветы во время прогулки, запрещены пикники (в связи с эпидемией коронавируса, увы), но фотографам-любителям снимать поля можно без ограничений.

Адрес: Cadwell Farm, Ickleford, Hitchin, Herts SG5 3UA

Время работы: с 9:00 до 17:00 ежедневно, в отдельные дни до 21:00, до 31 августа, требуется бронирование

Билеты: £7

Эта ферма тоже расположена недалеко от Лондона. Ехать сюда нужно со станции King’s Cross до остановки Hitchin, затем придется вызывать такси или «Убер» (поездка обойдется в £8). Лавандовых рядов тут в общей совокупности 35 миль, а местность вокруг хороша неимоверно, так что поездка стоит затрат.

Лаванду здесь выращивают уже более ста лет. На территории фермы стоит амбар XVII века, так что картинка получается почти прованская. Обычно поля открыты для всех желающих, но в этом году в связи с эпидемией вход на посадки возможен только по билетам, зона для пикников закрыта. Зато тут впервые вырастили еще и поле подсолнухов (зацветут примерно в середине августа) – фотографии получатся не менее сказочные!

В стоимость билета включены два часа прогулки и сбор определенного количества цветов (их можно будет забрать домой). Некоммерческая фотография не ограничена. В отличие от других ферм, сюда можно прийти вечером, чтобы посмотреть закат над лавандовыми полями. Здесь выращивают порядка 30 сортов лаванды, а на отдельной демонстрационной площадке их высажено около 60.

Адрес: Redmans Ln, Sevenoaks TN14 7UB

Время работы: с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье, требуется бронирование

Билеты: £4,25

Поля в Кенте огромные – перед нами самый крупный производитель лаванды в Британии. На основные посадки можно зайти только в рамках тура (в сопровождении гида), который длится 45 минут, за это время вам много всего расскажут и покажут. Еще, в принципе, имеется опция The Lavender picnic, но ее нужно бронировать отдельно, причем сильно заранее.

Ферма отличается тем, что у нее есть свой дистилляторий, где производят выгонку лавандового экстракта – того самого, что когда-то прославил лаванду по всей Европе, – это сейчас на фермах большая редкость. Экстракт при желании можно прямо здесь и купить: при ферме есть свой магазин, хороший и большой, где много всего любопытного. Бизнес старый, ферма существует с XIX столетия, дома вокруг очень живописные.

Чтобы доехать сюда из Лондона, нужно добраться до станции Eynsford или Shoreham, а затем пройти примерно два километра пешком.

Адрес: Caley Mill, Lynn Rd, Heacham PE31 7JE

Время работы: с 10:00 до 17:00 ежедневно

Вход бесплатный

10 акров лавандовых полей основанной в 1930-х годах семейной фермы расположены возле здания готично-мрачной старинной мельницы, которая эффектно контрастирует с лиловым цветочным буйством. Туры на основные посадки ограничены из-за эпидемии коронавируса, но зато ближайшее к магазину небольшое поле открыто в этом году для посетителей без ограничений и бесплатно. Некоммерческая фотография не ограничена, при ферме есть маленький магазин.

Чтобы попасть в Норфолк, нужно на вокзале King’s Cross сесть на поезд до станции King’s Lynn, там пересесть на автобус 34 до остановки Hunstanton Road и от нее еще примерно десять минут пройти пешком.

Адрес: Horsepond Farm, Faulkland, Nr Radstock BA3 5WA

Время работы: с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье

Вход бесплатный (за «добровольно-принудительное» пожертвование)

Эта ферма невелика, но оформлена с такой любовью и выдумкой, что отсюда не хочется уходить. Кроме поля лаванды площадью 5 акров, тут еще есть Lavender Garden, где на клумбах высажено множество различных сортов этих чудесных цветов, аптекарский огород с разнообразными лекарственными и пряными травами, сад с овощами и цветами. Также имеется Plant Nursery, где все это богатство можно купить, чтобы забрать частичку летнего Сомерсета с собой. Тут выращивают около 20 сортов лаванды, они идут на выгонку лавандового масла. На процесс выгонки можно посмотреть, а также можно поучаствовать в изготовлении ароматических свечек, продуктов и косметики.

Поезда сюда идут от вокзала Паддингтон. Надо доехать до станции Bath Spa, там пересесть на автобус 172, добраться до остановки Victoria Hall, а далее на автобусе 414 или 424 – до остановки Village Green.

Подготовила Елена Чернова