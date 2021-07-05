Премьер-министр объявил план снятия ограничений

Окончательное решение будет принято 12 июля

В ходе пресс-конференции премьер-министр подтвердил, что правительство собирается снять последние ограничения 19 июля. Следующим шагом по выходу из локдауна станет отмена формальных ограничений по социальным контактам, распоряжения об удаленной работе и требования о ношении масок. В соответствии с планами правительства, смогут открыться ночные клубы. Кроме того, отменят ограничения на число посетителей мест отдыха и правила социального дистанцирования.

Ранее в правительстве сообщили, что последний этап снятия ограничений в Англии начнется 19 июля, только если ситуация будет располагать к этому. Для ее оценки учтут успех развертывания программы вакцинации, эффективность вакцины, число случаев госпитализации и появление новых штаммов коронавируса. Результаты проверки этих данных будут оглашены 12 июля.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия самостоятельно примут решения об ограничениях, введенных из-за пандемии. Правительство Шотландии уже дало понять, что основные правила безопасности, такие как ношение масок, будут действовать в стране и после 9 августа, когда, как ожидается, будут сняты последние ограничения. В Северной Ирландии сдерживающие меры только что были ослаблены, а 8 июля состоится еще одна проверка.