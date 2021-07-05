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Ричард Брэнсон отправится в космос

Ричард Брэнсон отправится в космос
Фото:instagram.com/richardbranson

Полет назначен на 11 июля

Британский предприниматель сэр Ричард Брэнсон – основатель Virgin Galactic – станет первым пассажиром ракетоплана Unity, разработанного его компанией. Высота полета аппарата – 90 км, поэтому те, кто находится на борту, смогут испытать на себе невесомость и своими глазами увидеть искривление земной поверхности. Сэр Ричард планирует, что в будущем его компания будет предоставлять услуги по коммерческим полетам в космос. На данный момент около 600 человек уже внесли средства, чтобы совершить космическое путешествие.

Сэр Ричард отметил: «Я правда считаю, что космос принадлежит всем нам. Спустя 17 лет исследований, разработок и открытий коммерческая космонавтика готова открыть Вселенную для человечества и навсегда изменить мир».

Если миссия состоится в назначенный день, Ричард Брэнсон выиграет космическую гонку с основателем Amazon Джеффом Безосом, чей космический полет назначен на 20 июля.

В настоящий момент космический туризм возрождается после десятилетнего перерыва: в 2000-х семь состоятельных авантюристов заплатили за посещение Международной космической станции в рамках программы, поддерживаемой Роскосмосом, однако в 2009 году эта программа была закрыта.

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