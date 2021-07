В Лондоне исполнят хиты группы ABBA

Концерт пройдет в необычной атмосфере

Этим летом, чтобы послушать исполнение музыки ABBA, идти нужно не на вечеринку, а в церковь Святой Марии Магдалины в Grand Junction. Любимые многими композиции исполнит струнный квартет City String Ensemble. В программу входят не только известные танцевальные хиты шведской группы, но и романтичные баллады, среди которых Fernando, I Have A Dream и The Winner Takes It All. На этом концерте слушатели смогут открыть для себя новые грани творчества ABBA благодаря оригинальному исполнению и уютной атмосфере зала, залитого светом множества свечей. Организацию мероприятия взяла на себя компания Fever. Длительность концерта составит 60 минут.

КОГДА: 18 августа.

ГДЕ: Grand Junction, St. Mary Magdalene’s Church

БИЛЕТЫ: можно приобрести здесь.