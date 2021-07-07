Британки на шпильках покорили горную вершину

Восхождение прошло в рамках благотворительной акции

Опытные путешественницы Эмма Вудхолл и Коринн Мюррей, сменив привычную походную экипировку на платья и шпильки, совершили восхождение на вершину Бленкатра в Озерном крае (Lake District), графство Камбрия. Женщины поднялись на высоту 868 м всего за 90 минут. Целью такого необычного подъема стал сбор средств для благотворительной организации Women’s Aid. На данный момент копилка акции уже пополнилась на £683.

Перед восхождением женщины договорились не вызывать спасателей, в случае возникновения трудностей. Взяв с собой запасную обувь, они попросили друзей подстраховать их. Эмма Вудхолл заявила: «Мы были бы более чем счастливы, спуститься с горы с растянутыми лодыжками, но не подвергая опасности горноспасателей и не вызывая их без причины». По пути вниз подруги отметили свое достижение, искупавшись в горном озере Scales Tarn.

Походники поддержали отважных коллег, отметив, что к идее восхождения на каблуках нужно относиться с осторожностью.