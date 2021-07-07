﻿﻿﻿﻿﻿

Британки на шпильках покорили горную вершину

Британки на шпильках покорили горную вершину
Фото:commons.wikimedia.org

Восхождение прошло в рамках благотворительной акции

Опытные путешественницы Эмма Вудхолл и Коринн Мюррей, сменив привычную походную экипировку на платья и шпильки, совершили восхождение на вершину Бленкатра в Озерном крае (Lake District), графство Камбрия. Женщины поднялись на высоту 868 м всего за 90 минут. Целью такого необычного подъема стал сбор средств для благотворительной организации Women’s Aid. На данный момент копилка акции уже пополнилась на £683.

Перед восхождением женщины договорились не вызывать спасателей, в случае возникновения трудностей. Взяв с собой запасную обувь, они попросили друзей подстраховать их. Эмма Вудхолл заявила: «Мы были бы более чем счастливы, спуститься с горы с растянутыми лодыжками, но не подвергая опасности горноспасателей и не вызывая их без причины». По пути вниз подруги отметили свое достижение, искупавшись в горном озере Scales Tarn.

Походники поддержали отважных коллег, отметив, что к идее восхождения на каблуках нужно относиться с осторожностью.

profile-sample2
На туманном Альбионе появится айсберг
08-07-2021
profile-sample2
Запущен самый мощный суперкомпьютер в Великобритании
07-07-2021
profile-sample2
Для вакцинированных британцев самоизоляция отменяется
07-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.