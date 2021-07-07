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Для вакцинированных британцев самоизоляция отменяется

Для вакцинированных британцев самоизоляция отменяется
Фото:123rf.com

Новое правило вступит в силу с 16 августа

Взрослое население страны, прошедшее полную вакцинацию, освободят от самоизоляции после контакта с заболевшими, объявил министр здравоохранения Саджид Джавид. Ограничения будут сняты для граждан, привитых по меньшей мере за 10 дней до самого контакта. Подобное послабление распространяется и на подростков в возрасте до 18 лет. Однако, если результаты теста на коронавирус окажутся положительными, самоизоляцию придется пройти всем, вне зависимости от возраста.

Такое решение напрямую связано с тем, что увеличение темпов вакцинации замедлило прирост случаев заражения, госпитализаций и смертей.

Параллельно об отказе от карантина в школах с 19 июля заявил министр образования Гэвин Уильямсон.  Он отметил, что из-за принятых ранее мер, в случае обнаружения ковида хотя бы у одного из детей, все ученики переводились на удаленное обучение. Кроме того, глава ведомства проанонсировал снятие с сентября таких ограничений как обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а также необходимости смещение времени начала и окончания занятий.

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