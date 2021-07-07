«Дочь царицы» – новый роман Эллен Альпстен

8 июля выходит из печати новая книга Эллен Альпстен «Дочь царицы». На этот раз в фокусе внимания британской писательницы – судьба Елизаветы, дочери Петра I и Екатерины I. В предыдущем романе Эллен пыталась понять русскую душу сквозь призму истории и судьбу Екатерины I. В новой книге – попытка осмыслить непростое время и непростую судьбу дочери Петра Великого.

С чего все началось

Тема России заинтересовала Эллен с тех пор, когда она еще подростком прочитала книгу Лео Сиверса «Немцы и русские» – о противостоянии и взаимоотношениях двух народов. Эллен так потрясла судьба Екатерины I, что она стала изучать тему все больше и больше, погружаясь все глубже в недра загадочной русской души.

«Дочь царицы» – это не продолжение первой книги, это новая судьба, новая история, новое осмысление русской истории. Это даже не исторический роман о смутном времени, а скорее история женщины, переживающей войны, злобную женскую ревность, дворцовые интриги и предательства. Ведь в первую очередь для автора книги Елизавета – это женщина, которая живет и дышит сердцем.

Дочь Петра Великого

Единственная оставшаяся в живых из пятнадцати детей Петра I, Елизавета испытала и взлеты, и падения. Вся ее жизнь – словно американские горки. И если судьба матери, Екатерины I, – это восхождение по дворцовой лестнице, то судьба дочери – скорее наоборот. Выросшая в дворцовой роскоши, с отцом, который возлагал на нее большие надежды, Елизавета не оправдала его ожиданий. Вместо знаний, которыми пичкали ее педагоги, она опиралась на обаяние и хитрость – в общем-то, это и помогло ей в дальнейшем.

Амбициозный родитель строил планы выдать дочь замуж за Людовика XV или герцога Орлеанского, но французские Бурбоны ответили вежливым отказом. После этого портреты цесаревны были отосланы второстепенным немецким князьям, но единственный, кто проявил интерес к Елизавете, – Карл-Август Голштинский – по прибытии в Санкт-Петербург умер, так и не дойдя до алтаря. Елизавета посчитала, что это знак. Заключить третьесортный брак или уйти в монастырь – выбор был невелик. Но Елизавета предпочла свой путь – одиночество.

Судьба готовила дочери Петра одно испытание за другим, проверяя ее на прочность. После смерти ее родителей и борьбы за власть российский престол перешел к ее двоюродной сестре, Анне Иоанновне, и для Елизаветы настали темные времена. Но именно тогда ее характер начал закаляться. Благодаря своей природной непреклонности и стойкости она смогла пережить испытания и, возродившись как Феникс, взошла на российский престол.

Русской души контрасты

Описывая поведение и поступки Елизаветы, Эллен Альпстен пытается понять, в чем же сила и загадочность русского характера и русской души, сотканной из сплошных противоречий и контрастов.

Несмотря на то что Елизавета выросла во дворце и все ее детство было окутано роскошью, она обожала деревни и простые убранства. Часто ее можно было видеть среди крестьян, на народных гуляниях, где императрица не прочь была присоединиться к деревенским танцам или затянуть народную песню со словами, не всегда подобающими Ее Величеству.

Любимой одеждой императрицы был мужской костюм для верховой езды: она прекрасно осознавала, что бриджи подчеркивали ее длинные стройные ноги и пышные бедра. И в то же время Елизавета была ужасной модницей, о чем свидетельствуют пятнадцать тысяч платьев, инкрустированных драгоценными камнями. Более того, она приняла закон, разрешающий носить бледно-розовое платье только ей, так как этот цвет ей особенно шел.

Она была очень верующей, совершала паломничества по монастырям, но при этом не стыдилась и не скрывала свою страсть и своих любовников, чем шокировала не только русских, но и иностранцев. Дав себе обещание не выходить замуж, она была соблазнительна и обворожительна.

В книге «Дочь царицы» перед читателями открывается огромный мир дворцовых интриг и тайн – закулисье придворной жизни и обратная сторона позолоченных фасадов и пышных особняков. И в то же время это взгляд иностранной писательницы на русскую душу, живущую наотмашь, по принципу «любить так любить, если страсть, то в омут с головой, а если битва, то до последней капли крови». Роман «Дочь царицы» – это не погружение в историю, а скорее взгляд на нее из нашего мира.

Заказать книгу можно на сайте издательства Bloomsbury, а также на Amazon. Подробнее о писательнице и ее творчестве можно узнать на сайте писательницы.

Подготовила Оксана Кеш