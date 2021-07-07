Королевский эсминец «прозондировал» границы

В преддверии масштабных учений НАТО в Черном море английский эсминец Defender с ракетами на борту приблизился к территории Крыма. Инцидент произошел через два дня после подписания двустороннего меморандума между Великобританией и Украиной о модернизации двух украинских баз и строительстве восьми ракетных катеров для флота. Соединенное Королевство, как и другие члены НАТО, не признает принадлежность Крыма России, поэтому британское правительство утверждает, что эсминец проходил по украинским территориальным водам, не нарушая российские морские границы. Интересным является факт, что незадолго до этого на одной из автобусных остановок в графстве Кент были найдены якобы секретные материалы, в которых излагался сценарий произошедшего, а также рассматривалась возможная агрессивная реакция со стороны России. Насколько обоснованны обвинения Бориса Джонсона в провокации и для чего Британия наращивает военный потенциал? Третья мировая война – миф или реальность?

Версии расходятся: хронология событий

23 июня британский эсминец пересек границу Российской Федерации и приблизился к мысу Фиолент, расположенному в Крыму. По информации от Минобороны России, пограничники открыли предупредительный огонь и выпустили несколько бомб с самолета Су-24М по траектории движения эсминца. После этого Defender уплыл из российских вод.

Минобороны России квалифицировало данный инцидент как грубое нарушение государственных границ и Конвенции ООН по морскому праву, действующей с 1982 года. Москва призвала британское правительство расследовать действия экипажа эсминца, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем.

В свою очередь, правительство Великобритании оказалось крайне удивлено российской реакцией. Британская сторона утверждает, что никаких выстрелов со стороны России не было, а сам эсминец проходил именно по украинским водам. «Эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, и никаких предупредительных выстрелов не было», – таким был ответ британского кабмина в официальном аккаунте «Твиттера».

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Defender шел по Черному морю из Одессы в Грузию. Он зашел в международный коридор разделения движения, после чего безопасно его покинул. Согласно практике, корабль провожали российские суда, а командование эсминца было проинформировано об учениях, которые проходят неподалеку.

По мнению эксперта по международному праву Марка Галеотти, проход военных кораблей через прибрежные воды Крыма – это способ показать, что закон превыше силового захвата. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что траектория эсминца проходила кратчайшим путем через украинские воды, а значит, использовать их для движения было правильным решением.

Однако корреспондент телеканала BBC Джонатан Бил, находившийся на эсминце во время инцидента, утверждает, что британский Defender специально нарушил госграницу России. Кроме того, по версии британского журналиста, члены команды вполне осознавали, что находятся на территории сопредельного государства. Они видели и слышали предупредительные выстрелы, сопровождавшие эсминец самолеты, а также обращение российской береговой охраны. Экипаж был в состоянии повышенной боевой готовности, в защитных масках на случай перестрелки. «Это было именно умышленное действие со стороны корабля Королевского ВМФ», – говорит Джонатан Бил, а один из офицеров эсминца в репортаже утвердительно ответил на его замечание, что Россия может воспринять проход судна в такой близости от Крыма как акт агрессии.

Секретные материалы Незадолго до инцидента с нарушением российских границ британским эсминцем этот сценарий был описан на страницах «секретных документов» Минобороны Великобритании, обнаруженных на автобусной остановке в графстве Кент. По сообщению телеканала BBC, в материалах, найденных прохожим, содержалась подробная информация о провокации с эсминцем. Причем особенный интерес вызывает тот факт, что инцидент обсуждался среди высших чиновников и представителей военного руководства Британии. В документах были обозначены возможные ответные реакции со стороны России, от «безопасно и профессионально» до «небезопасно и непрофессионально». А сам проход эсминца по «украинским водам» был назван миссией Op Ditroite.

Кому выгодно?

По имеющимся фактам (репортажу корреспондента ВВС и найденным «секретным материалам») можно предположить, что это на самом деле была провокация. Но какую цель она преследовала? Эксперты уверены в том, что инцидент с прохождением британского эсминца по российским территориальным водам был явным прощупыванием границ – проверкой скорости и масштабности реакции с российской стороны.

Решение о проходе эсминца у берегов Крыма принимал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, поддержку которому оказал глава правительства Борис Джонсон, пишет газета Telegraph. Премьер-министр этого не подтвердил, но отметил, что военный корабль имел полное право проходить через международные воды.

По мнению профессора кафедры международного права МГИМО Александра Вылегжанина, случай с эсминцем Defender стал самым серьезным инцидентом в Черном море с участием кораблей НАТО, произошедшим после распада СССР. «То, какое государство является сувереном Крыма, не освобождает Великобританию от обязанности исполнять положения международного права о мирном проходе», – пояснил профессор.

По мнению президента России Владимира Путина, нарушение российской границы эсминцем Соединенного Королевства было явной провокацией. «Во-первых, эта провокация была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а утром, в 7:30, с одного из натовских военных аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет», – отметил Путин в ходе прямой линии.

Президент России уверен в том, что военный корабль преследовал именно военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия российских военных по пресечению подобных провокаций. «Они смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», – сказал Путин. При этом, по словам главы российского государства, инцидент не приблизил бы мир к третьей мировой войне, даже если бы россияне потопили британский эсминец. «Те, кто делает это, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», – сказал он.

Экскурс в историю: когда подобные события уже имели место? 24 июня, на следующий день после происшествия с британским эсминцем, фрегат ВМС Нидерландов Evertsen был остановлен в нейтральных водах на пути к российским границам – к Керченскому проливу. Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 заставили корабль изменить курс. В прошлом такие случаи тоже происходили. 13 октября 2020 года британский эсминец Dragon, двигаясь по акватории Российской Федерации, нарушил право мирного прохода в 2 км от Севастополя. 24 ноября того же года американский эсминец John S. McCane оказался в российских водах в 2,4 км от залива Петра Великого в Японском море. Оттуда, угрожая тараном, его вытеснил корабль «Адмирал Виноградов». Самая известная операция по вытеснению иностранного корабля, нарушившего российскую границу, была проведена в 1988 году, когда 12 февраля ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США вошли в территориальные воды СССР в Черном море и отказались менять курс следования. Советским кораблям «Беззаветный» и СКР-6 пришлось совершить на них навал. В итоге американцы, получив повреждения, развернулись и уплыли в нейтральные воды.

Расходы на оборонку

Тем временем Великобритания наращивает военный потенциал. В 2020 году Минобороны Великобритании увеличило расходы на оборонку на £16,5 млрд до 2024 года, из которых £6 млрд будут направлены на новые научные разработки.

Сейчас ведомство занимается поиском талантливых ученых, специализирующихся на исследованиях в области искусственного интеллекта. Лучшие умы будут работать в Лаборатории научно-технических оборонных исследований при министерстве. Как отмечает издание The Daily Telegraph, это одна из самых масштабных кадровых кампаний для оборонки, и она будет проводиться в рамках правительственной стратегии по модернизации Великобритании как научной и технологической сверхдержавы к 2030 году. Ученые будут искать возможности применения искусственного интеллекта в боевых действиях, ориентируясь, как пишет газета, на «растущую враждебность России, технологический прогресс Китая, угрозу со стороны организованной преступности, террористических группировок и хакеров».

Кроме того, из-за потенциальной угрозы со стороны России британцы решили ввести в работу новый корабль-сторож, который будет охранять подводную инфраструктуру. По мнению представителей спецслужб из Великобритании и других стран НАТО, стратегически важные объекты под водой очень уязвимы перед Россией, и это одна из главных угроз для Запада. В СМИ то и дело пишут, что российские подлодки и корабли-разведчики часто подходят к подводным оптоволоконным кабелям, по которым идет большинство интернет-коммуникаций. Если отношения станут напряженными, Россия может повредить эти кабели.

Как бы то ни было, но имеющийся на данный момент военный бюджет Британии, рассчитанный до 2029 года, недостаточен. Военная мощь не может поддерживаться полноценно, так как существует дефицит средств, отмечает издание The National Interest. По данным Национального аудиторского управления, на оснащение армии выделено £181 млрд, однако при плохом сценарии развития событий понадобится еще £13 млрд.

В такой ситуации с проблемами могут столкнуться разные направления британской оборонки. К примеру, английский флот через несколько лет не сможет обезвреживать мины, так как деньги на замену оборудования бюджетом не предусмотрены. А в конце 2022 года будут сняты с полетов самолеты-разведчики E-3 Centry, которые можно будет заменить только через девять месяцев. Помимо всего прочего, у британских военных нет средств для демонтажа ядерных реакторов на двух десятках нерабочих субмарин.