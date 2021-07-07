Королевские сокровища, или Что хранит Тауэр

Каждый, кто приезжает в Лондон, мечтает попасть в это место, чтобы своими глазами увидеть несметные сокровища. Конечно же, речь о Тауэре и о королевских украшениях! Известно, что королевская семья обладает непревзойденной коллекцией уникальных украшений. Броши, серьги, подвески, тиары – от всего этого великолепия глаза разбегаются. Итак, давайте заглянем в Тауэр. Какие сокровища нас там ждут?

Главное сокровище

Зловещая крепость, где томились королевские узники и где сложила голову Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, стала королевской сокровищницей только в XVII веке. До этого здесь хранили драгоценности, использовавшиеся в качестве залога. Монархи брали у ростовщиков кредиты для того, чтобы расплатиться с воинами, и для иных королевских нужд. Поэтому драгоценности тщательно охранялись.

Затем, в 1649 году, когда в Англии была провозглашена республика, по приказу Оливера Кромвеля все сокровища, в том числе и королевские регалии, были пущены на переплавку, при этом часть была расхищена. Камни продали, украшения и короны уничтожили. Когда монархия была восстановлена, оказалось, что из всех сокровищ уцелела только ложечка XIII века и три меча. Поэтому все коронационные регалии пришлось создавать заново.

Начало было положено во время подготовки к церемонии коронации Карла II в 1661 году. Именно тогда была изготовлена корона Святого Эдуарда, точная копия прежней переплавленной короны. Самая первая, не сохранившаяся корона была изготовлена в XI веке, накануне коронации Святого Эдуарда, – на нее пошло более 2 кг чистого золота (а именно 2 кг 155 г). Эта реликвия никогда не принадлежала ни одному монарху. Дело в том, что корона Эдуарда – достояние государства и до сих пор используется исключительно при коронации британских монархов. Интересно, что до 1911 года все камни в ней были съемными, и их можно было использовать в других украшениях: поносил корону – вытащил камешки и убрал, время пришло – снова вставил. Видимо, со временем такой конструктор августейшим особам надоел, и в конце концов они решили оставить камни как есть.

«Звезды Африки»

«Как это связано с Англией?» – спросите вы. Самым государственным образом. Знаменитый алмаз «Куллинан», или «Звезда Африки», хранится именно здесь, в Тауэре. Правда, не весь, а по кусочкам. В 1907 году правительство колонии Трансвааль преподнесло алмаз, найденный на шахте в Южной Африке, английскому королю Эдуарду VII в день его рождения. Король отдал алмаз лучшему гранильщику Европы, Ашеру. Несколько месяцев тот изучал алмаз, чтобы сделать едва заметную царапинку для надреза. Наконец время пришло, Ашер рубанул по алмазу и… потерял сознание. Еще бы: в руках самый большой алмаз в мире! В итоге «Куллинан» все же раскололи на несколько частей.

Самый большой осколок, «Куллинан I» (530,2 карата), украшает скипетр короля Эдуарда. Ювелиры искусно сделали так, что бриллиант каплевидной формы можно вынуть и носить как брошь или кулон.

«Куллинан II» расположился в короне Британской империи – именно ее надевает Елизавета II, когда выступает с речью в парламенте, – и она гораздо легче своего «большого брата». Но это не значит, что она менее ценна: в ней 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов, 5 рубинов и 2 868 алмазов, а в центре – «Вторая звезда Африки».

Пожалуй, с этой короной связано больше всего историй. В 1671 году ее пытались украсть. Томас Блад так втерся в доверие к охране, что если бы не сын охранника, заставший воров на месте преступления, то не видать бы сейчас короны. В 1815 году одна дамочка погнула реликвию. Дело в том, что раньше драгоценности можно было трогать руками: протянул ручку через решетку и пощупал королевское золото. Даме, видимо, захотелось оценить корону на прочность, и она погнула ее дуги. С тех пор на драгоценности можно только смотреть. В 1845 году один из придворных герцогов уронил корону, когда нес ее на подушечке. Камни вылетели (в том числе центральный сапфир), корона всмятку, герцог в шоке. Как говорится, все, что ни делается… Сейчас вместо выпавшего сапфира красуется тот самый «Куллинан II».

«Малые звезды Африки» – «Куллинан III» и «Куллинан IV» – стали частью броши королевы Марии, супруги Георга V; еще их называют «Бабушкины осколки». Это грушевидный бриллиант в 94,4 карата и бриллиант квадратной формы в 63,6 карата, к которому подвешен «родственник». Королева Мария любила комбинировать «Куллинаны», каждый из которых предусмотрительно снабжен крючочками. После ее смерти сокровища перешли к ее внучке, Елизавете II, и та надевала эту брошь на свой бриллиантовый юбилей – 60 лет со дня коронации.

Остальные «Звезды Африки» также стали частью коллекции королевских украшений и красуются в брошах, диадемах и кольцах монарших особ.

Мал золотник…

Всего 500 г: корона королевы Елизаветы (матери Елизаветы II) стала известна благодаря бриллианту «Кохинор» весом 105 карат, и на него непременно стоит посмотреть в Тауэре.

Легенд, связанных с индийским бриллиантом «Кохинур», множество, но точно определить его происхождение пока так и не удалось. Борьба за него началась еще задолго до Монгольского нашествия: он передавался от одного правителя другому, оставляя за собой кровавые следы в истории, пока не попал в руки британскому комиссару. К слову, тот его чуть не потерял: не разобравшись толком в камне, он зарыл его где-то среди своих вещей, и лишь благодаря его слуге камень был найден и впоследствии передан королеве Виктории. Та испытывала небольшую неловкость за то, что камень вывезли из Индии, и даже пригласила единственного сына и наследника Ранжи Сингха, Далипа Сингха, в Британию и назначила ему большую пенсию. Возвращать, правда, бриллиант не собиралась. Мало того, королева отдала камень на переогранку, в результате чего тот потерял 42% своей драгоценной массы и обрел плоскую форму.

Бриллиант переносили из одной короны в другую – каждая королева желала иметь свою собственную корону, и непременно с «Кохинуром». В итоге в 1937 году по заказу королевы-матери изготовили корону, дуги которой снимались, благодаря чему украшение превращалось в изящную диадему. Кстати, это единственная платиновая корона во всей королевской коллекции.

Старожилы Тауэра

Несмотря на то что сокровища Тауэра разграблялись и исчезали на протяжении многих веков, здесь все же есть три особых предмета.

Первый – коронационная ложка для помазания, изготовленная из позолоченного серебра. Датируется она XII веком. Это самый старинный предмет коллекции, и не исключено, что она была в Тауэре с самого его основания. Возможно, первоначально ею смешивали воду и вино при церковных службах. В 1603 году ее впервые использовали для помазания монарха – на церемонии коронации Якова I. Во времена республики, когда все распродавалось и переплавлялось, некий мистер Киннерсли купил ложку за 16 шиллингов. Впоследствии, когда монархия снова пришла к власти и сокровища восстанавливали, господин Киннерсли принес ложечку новому королю, Карлу II. Тогда же на ручке ложке появились маленькие жемчужины. С тех пор она постоянно используется во время коронации для помазания монарха святым елеем. В других странах монархии отказались от сложных церемоний коронации, но только не в Англии. Здесь до сих пор придерживаются этого средневекового ритуала и связанных с ним предметов.

Еще одна реликвия – мечи, которые также используются при коронации. Три меча, которые датируются 1610–1620 годами, были переданы Карлом II и с тех пор используются в каждой церемонии коронации. Меч Милосердия (также известный как Куртана), меч Духовного правосудия и меч Мирского правосудия, как и другие сокровища, были проданы во время гражданской войны, но, к счастью, потом вернулись в Тауэр, где хранятся до сих пор и используются только по особым случаям. Последний раз они были в действии почти 70 лет назад, во время коронации Елизаветы II.

Королевская ошибка

В сокровищнице Тауэра хранятся три коронационных перстня: Вильгельма IV, его супруги королевы Аделаиды и королевы Виктории. И только один из них имеет необычную историю.

Когда очередь дошла до коронации Виктории, имевшиеся перстни оказались слишком велики для хрупкой будущей королевы, поэтому для нее изготовили специальный перстень, с восьмиугольным сапфиром, покрытым рубинами, образующими крест, в обрамлении бриллиантов. Оно было почти полной копией кольца ее дяди, Вильгельма IV. Все бы ничего, если бы королевские ювелиры не перепутали палец: во время церемонии кольцо надевают на безымянный палец, но по какой-то нелепой случайности кольцо изготовили для… мизинца. Когда на церемонии архиепископ обнаружил, что кольцо с трудом налезает на безымянный палец королевы, он не придал этому значения и просто приложил силу, чтобы оно было надето куда положено. Потом, после церемонии, королеве Виктории пришлось долго держать руку в ледяной воде, чтобы стянуть перстень. Больше это колечко никто не надевал. Прослужившее лишь несколько часов украшение было возвращено в хранилище, к другим королевским сокровищам.

Хранители сокровищ

Кто же сторожит все эти несметные богатства? Если вы бывали в Тауэре, то наверняка видели мужчин в яркой красно-синей форме и со смешными шляпами на головах. Это не костюмированное представление, это и есть стражники Тауэра – бифитеры, как их называют. Официальное же их название – Yeomen Warders (стражники-йомены).

Бифитеры появились во времена Генриха VII. Считается, что именно эти гвардейцы пробовали мясо с королевского стола, проверяя, не отравлено ли оно («бифитеры» перводится как «поедатели мяса»). Вследствие этого им было позволено есть мясо в неограниченном количестве, что было воистину королевской привилегией.

Они охраняли территорию Тауэра и заключенных, а когда крепость стала королевской сокровищницей, они так и остались здесь, как символ Тауэра. Сейчас они и стражники, и живая история, и гиды, которые знают тысячу историй и легенд знаменитой суровой крепости.

Стать бифитером не так просто, как кажется. Каждый из стражников должен быть вышедшим в запас старшим унтер-офицером вооруженных сил Великобритарни с выслугой не менее 22 лет. Кроме того, они должны быть награждены медалью «За долгую службу и послушание». Все они проживают со своими семьями прямо здесь, в крепости. Представляете – жить в самом сердце Лондона, да еще в историческом доме XII–XIV веков! Но у каждого есть домик за пределами крепости, чтобы перебраться туда после отставки.

Вы не поверите, но однажды бифитером стала женщина. В 2007 году Мойра Камерон, оставив военную службу, подала заявку на должность стражника-йомена. И каково же было ее удивление, когда ее заявку одобрили! Конечно, не всем мужчинам-стражам такой поворот событий понравился: они считали, что это чисто мужская работа. Но в регламенте нигде не сказано, что женщинам это запрещено; Мойра попыталась – и, как видим, успешно.

* * *

Королевские сокровища и драгоценности всегда привлекали внимание. Некоторые из них использовались лишь однажды, некоторые служат и по сей день. Все они достояние государства, и каждый может на них взглянуть. Монархам суждено прикоснуться к ним и даже примерить. Мы же с вами можем прикоснуться к истории!

Подготовила Оксана Кеш