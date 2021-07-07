По следам Гарри Поттера

В Великобритании снималось множество известных фильмов: местные ландшафты и старинные замки не раз становились декорациями к историческим картинам. Сегодня пройдемся по «местам боевой славы» Гарри Поттера. Готовы примерить на себя мантию юного волшебника? Отправляемся в путь!

Дом Гарри Поттера

Начнем с дома на Тисовой улице, где мы впервые встречаем Гарри. Там он жил у своей тетушки с момента, когда Хагрид привез его туда, и вплоть до отъезда в Хогвартс. Для съемок выбрали двухэтажный коттедж, расположенный в городе Мартинс-Херон, графство Беркшир (юго-восток Англии). Интересно, что сам дом использовали только во время работы над первым фильмом – «Гарри Поттер и философский камень». В дальнейшем решили создать его точную копию в павильонах киностудии, так как ездить в Мартинс-Херон было очень неудобно. Через два года после премьеры фильма беркширский дом продали за £250 тыс., а в 2016 году новые хозяева выручили за него уже £475 тыс. Владельцы дома неоднократно менялись – то ли фанаты поттерианы докучают, то ли место обладает мистической силой, – и интерьеры его тоже переделывались, но снаружи дом выглядит все так же, и рядом с ним можно сделать пару красивых снимков.

Дорога в Хогвартс

Конечно, самое популярное место – платформа 9¾, которая находится на вокзале Кингс-Кросс. Каждый фанат «Гарри Поттера» считает своим долгом сделать здесь фотографию с тележкой – вдруг портал откроется и унесет в загадочный мир? (О лондонских локациях мы уже писали.)

Итак, прыгаем в заветный поезд «Хогвартс-экспресс», который умчит нас в школу волшебников. Не только дети мечтают проехать по красивому каменному мосту! И он существует в действительности. Для съемок выбрали один из самых живописных железнодорожных маршрутов мира – West Highland Line, соединяющую порт Маллай на западе Шотландии с городом Форт-Уильям; а сказочный арочный мост – виадук Гленфиннан, расположенный в округе Хайленд. В свое время строительство виадука вызвало много споров: противники проекта считали, что он будет плохо сочетаться с окружающим пейзажем и станет уродливым пятном на фоне шотландских красот. Но мост не только органично вписался, но и прославился, и теперь он привлекает огромное количество туристов. Почувствовать себя студентом Хогвартса можно, прокатившись в Jacobite Steam Train (так называется старинный паровоз, который курсирует по линии). А в волшебном вагоне D полностью воспроизведена атмосфера «Хогвартс-экспресса»: все багажные полки полностью забиты чемоданами, а по проходу ездит тележка с различными сладостями. Скорость паровоза небольшая, так что можно спокойно насладиться красивым видом за окном – многочисленными озерами, лесами, замками.

Школа волшебства

Увы, Хогвартс, каким мы видим его на экране, в реальности не существует: здание создавали при помощи спецэффектов, а сам макет можно увидеть в студии Warner Bros. в пригороде Ливсден, где расположены все декорации фильма. Но были задействованы и реальные места. Так, некоторые сцены снимали в средневековом замке Алник в графстве Нортумберленд (север Англии, практически у границы с Шотландией), который послужил прототипом для школы чародейства и волшебства. Это строение XI века мы можем увидеть прежде всего в сценах турнира по квиддичу, когда Гарри летал на метле над просторными зелеными лужайками и башнями. Замок жилой, но некоторые залы открыты для туристов. И самое главное – здесь до сих пор проводятся турниры по квиддичу! А если вы не умеете летать на метле и желаете освоить это средство передвижения, у вас будет возможность пройти специальный курс обучения.

После квиддича отправляемся в старинный город Оксфорд. Один из самых престижных университетов мира, конечно, стал знаменит задолго до появления маленького волшебника со шрамом, но теперь, после съемок «Гарри Поттера», он привлекает еще больше внимания. В частности, большой зал Хогвартса, где происходили самые торжественные и важные моменты в жизни школы волшебников, – это обеденный холл колледжа Крайст-Черч. Кстати, в стенах колледжа математик Льюис Кэрролл написал свою «Алису в Стране чудес» – видимо, место действительно обладает мистической силой. Как и в Хогвартсе, студенты и преподаватели Крайст-Черча трапезничают здесь, причем вечером, когда подается ужин, обязательно нужно надевать строгий костюм. Такие трапезы проходят в большом зале с XVI века.

Знаменитая библиотека Хогвартса также снималась в Оксфордском университете. Прообразом послужила Бодлианская библиотека, где хранятся 11 млн ценных рукописей. Это действующая библиотека для студентов, но любой желающий тоже может посетить ее с экскурсией – расписание и цены есть на сайте университета.

Еще одно старинное здание, связанное со съемками Хогвартса, расположено в Глостере – это кафедральный собор XI века с уникальной архитектурой. Секретная дверь дома Гриффиндора, спальня Гарри, школьные занятия – все это снимали в его стенах. Именно здесь Джинни Уизли писала кровью свои послания, а Гарри, Рон и Гермиона бились с горным троллем. В соборе можно походить по запутанным коридорам, любуясь сводчатыми арками. Кстати, для съемок художникам-постановщикам пришлось замаскировать не только электропроводку и религиозную символику на витражах, но и около сотни надгробий на полу – их обили кровельным войлоком, отполировали и покрасили в тон каменным плитам пола. Прихожане были против съемок, но руководство собора все же решило пойти на уступки. Для сцены, где Плакса Миртл затопила туалет, в коридорах собора устроили настоящий потоп. Чего не сделаешь ради искусства…

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Неважно, верите вы в магию или нет, волшебная сила кино заставляет нас превратиться в детей, и мы с удовольствием бродим среди декораций, воображая себя героями фильмов. Сказка про Гарри Поттера вот уже более двадцати лет радует зрителей и собирает все новых и новых поклонников. И как приятно хоть на мгновение окунуться в волшебный мир и почувствовать себя причастным к ней!

Подготовила Оксана Кеш