﻿﻿﻿﻿﻿

По следам Гарри Поттера

По следам Гарри Поттера
фото123rf.com

В Великобритании снималось множество известных фильмов: местные ландшафты и старинные замки не раз становились декорациями к историческим картинам. Сегодня пройдемся по «местам боевой славы» Гарри Поттера. Готовы примерить на себя мантию юного волшебника? Отправляемся в путь!

Дом Гарри Поттера

flickr.com/karen_roe

Начнем с дома на Тисовой улице, где мы впервые встречаем Гарри. Там он жил у своей тетушки с момента, когда Хагрид привез его туда, и вплоть до отъезда в Хогвартс. Для съемок выбрали двухэтажный коттедж, расположенный в городе Мартинс-Херон, графство Беркшир (юго-восток Англии). Интересно, что сам дом использовали только во время работы над первым фильмом – «Гарри Поттер и философский камень». В дальнейшем решили создать его точную копию в павильонах киностудии, так как ездить в Мартинс-Херон было очень неудобно. Через два года после премьеры фильма беркширский дом продали за £250 тыс., а в 2016 году новые хозяева выручили за него уже £475 тыс. Владельцы дома неоднократно менялись – то ли фанаты поттерианы докучают, то ли место обладает мистической силой, – и интерьеры его тоже переделывались, но снаружи дом выглядит все так же, и рядом с ним можно сделать пару красивых снимков.

commons.wikimedia.org

Дорога в Хогвартс

Конечно, самое популярное место – платформа 9¾, которая находится на вокзале Кингс-Кросс. Каждый фанат «Гарри Поттера» считает своим долгом сделать здесь фотографию с тележкой – вдруг портал откроется и унесет в загадочный мир? (О лондонских локациях мы уже писали.)

flickr.com/harshlight

Итак, прыгаем в заветный поезд «Хогвартс-экспресс», который умчит нас в школу волшебников. Не только дети мечтают проехать по красивому каменному мосту! И он существует в действительности. Для съемок выбрали один из самых живописных железнодорожных маршрутов мира – West Highland Line, соединяющую порт Маллай на западе Шотландии с городом Форт-Уильям; а сказочный арочный мост – виадук Гленфиннан, расположенный в округе Хайленд. В свое время строительство виадука вызвало много споров: противники проекта считали, что он будет плохо сочетаться с окружающим пейзажем и станет уродливым пятном на фоне шотландских красот. Но мост не только органично вписался, но и прославился, и теперь он привлекает огромное количество туристов. Почувствовать себя студентом Хогвартса можно, прокатившись в Jacobite Steam Train (так называется старинный паровоз, который курсирует по линии). А в волшебном вагоне D полностью воспроизведена атмосфера «Хогвартс-экспресса»: все багажные полки полностью забиты чемоданами, а по проходу ездит тележка с различными сладостями. Скорость паровоза небольшая, так что можно спокойно насладиться красивым видом за окном – многочисленными озерами, лесами, замками.

pixabay.com

Школа волшебства

Увы, Хогвартс, каким мы видим его на экране, в реальности не существует: здание создавали при помощи спецэффектов, а сам макет можно увидеть в студии Warner Bros. в пригороде Ливсден, где расположены все декорации фильма. Но были задействованы и реальные места. Так, некоторые сцены снимали в средневековом замке Алник в графстве Нортумберленд (север Англии, практически у границы с Шотландией), который послужил прототипом для школы чародейства и волшебства. Это строение XI века мы можем увидеть прежде всего в сценах турнира по квиддичу, когда Гарри летал на метле над просторными зелеными лужайками и башнями. Замок жилой, но некоторые залы открыты для туристов. И самое главное – здесь до сих пор проводятся турниры по квиддичу! А если вы не умеете летать на метле и желаете освоить это средство передвижения, у вас будет возможность пройти специальный курс обучения.

123rf.com

После квиддича отправляемся в старинный город Оксфорд. Один из самых престижных университетов мира, конечно, стал знаменит задолго до появления маленького волшебника со шрамом, но теперь, после съемок «Гарри Поттера», он привлекает еще больше внимания. В частности, большой зал Хогвартса, где происходили самые торжественные и важные моменты в жизни школы волшебников, – это обеденный холл колледжа Крайст-Черч. Кстати, в стенах колледжа математик Льюис Кэрролл написал свою «Алису в Стране чудес» – видимо, место действительно обладает мистической силой. Как и в Хогвартсе, студенты и преподаватели Крайст-Черча трапезничают здесь, причем вечером, когда подается ужин, обязательно нужно надевать строгий костюм. Такие трапезы проходят в большом зале с XVI века.

flickr.com/diliff

Знаменитая библиотека Хогвартса также снималась в Оксфордском университете. Прообразом послужила Бодлианская библиотека, где хранятся 11 млн ценных рукописей. Это действующая библиотека для студентов, но любой желающий тоже может посетить ее с экскурсией – расписание и цены есть на сайте университета.

pixabay.com

Еще одно старинное здание, связанное со съемками Хогвартса, расположено в Глостере – это кафедральный собор XI века с уникальной архитектурой. Секретная дверь дома Гриффиндора, спальня Гарри, школьные занятия – все это снимали в его стенах. Именно здесь Джинни Уизли писала кровью свои послания, а Гарри, Рон и Гермиона бились с горным троллем. В соборе можно походить по запутанным коридорам, любуясь сводчатыми арками. Кстати, для съемок художникам-постановщикам пришлось замаскировать не только электропроводку и религиозную символику на витражах, но и около сотни надгробий на полу – их обили кровельным войлоком, отполировали и покрасили в тон каменным плитам пола. Прихожане были против съемок, но руководство собора все же решило пойти на уступки. Для сцены, где Плакса Миртл затопила туалет, в коридорах собора устроили настоящий потоп. Чего не сделаешь ради искусства…

123rf.com

* * *

Неважно, верите вы в магию или нет, волшебная сила кино заставляет нас превратиться в детей, и мы с удовольствием бродим среди декораций, воображая себя героями фильмов. Сказка про Гарри Поттера вот уже более двадцати лет радует зрителей и собирает все новых и новых поклонников. И как приятно хоть на мгновение окунуться в волшебный мир и почувствовать себя причастным к ней!

123rf.com

Подготовила Оксана Кеш

profile-sample2
Lastminute.com вернет клиентам деньги за отмененные туры
01-12-2020
profile-sample2
Медицинская халатность в стоматологии
25-04-2018
profile-sample2
Страховая компания изобличила мошенников благодаря «Фейсбуку»
06-03-2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.