Проблемная кожа: правила ухода

Проблемы с кожей могут быть вызваны различными причинами. Одна из основных, с которой многие сталкиваются, – это высыпания. Они могут возникнуть как от неправильно подобранной косметики и недостаточного ухода, так и от гормональных изменений в организме. И если высыпания (воспаления) переросли в постоянную проблему, стоит обратиться к дерматологу. С более легкими формами можно справиться самостоятельно, с помощью новых средств, появившихся в индустрии красоты.

Чистая кожа: помощь – изнутри

Многие дерматологи говорят, что наш рацион влияет на качество кожи, особенно сладкое и мучное, и для ее улучшения лучше отказаться от подобных продуктов или свести их употребление к минимуму. Также специалисты советуют подходить к лечению проблем с кожей комплексно – использовать не только корректирующую уходовую косметику, но и добавки, которые помогут коже восстановиться изнутри. На данный момент индустрия красоты предлагает большой выбор различных добавок для улучшения качества кожи, но отдавать предпочтение стоит натуральным средствам.

Kallistia Acne Cleanse Capsules

£67 за 90 капсул (£34 со скидкой на сайте) // kallistia.com

Новый продукт профессионалы бьюти-индустрии уже успели назвать естественной альтернативой «Роаккутану» за безопасность и эффективность. Добавка – первая инновационная альтернатива таблеткам, которая помогает избавиться от прыщей, поддерживает ровный тон лица и очищает кожу. Смесь традиционных растительных ингредиентов, витаминов и антиоксидантов в правильной дозировке работает синергетически, предотвращая появление высыпаний, угрей, сужая поры, уменьшая пигментацию, причем результаты видны уже через 30 дней. Кожа становится более упругой.

Активные ингредиенты:

– витамины A и C – стимулируют обновление клеток и предотвращают появление высыпаний;

– волчья ягода – естественный источник кальция, магния, витамина B и антиоксидантов; не только защищает организм от свободных радикалов, но и способствует выработке коллагена, устраняет пигментацию и уменьшает признаки старения кожи;

– экстракт коры белой ивы (Salix Alba) – натуральная салициловая кислота, обладающая мощными противовоспалительными свойствами, снимает раздражение и уменьшает количество прыщей;

– лист гамамелиса (Hamamelis virginiana) – противовоспалительное средство, минимизирующее отечность и появление пятен на раздраженной коже, помогает сужать поры и повышает упругость кожи;

– корень лопуха – снимает воспаления и покраснения.

Также в состав средства входят: витамин B3, цинк, эхинацея, корень одуванчика, кора белого дуба, рыбий жир, трава звездчатки, красный клевер. Принимать добавку нужно по две капсулы в день (одну утром и одну во второй половине дня) во время еды, что способствует лучшему усвоению компонентов.

Телефон и бактерии

На сенсорных экранах телефонов находится большое количество бактерий. Согласно исследованиям, давление, которое мы создаем, прижимая телефон к щеке, может привести к активации сальных желез, а в сочетании с теплом, выделяемым аппаратом, и бактериями на поверхности это приводит к проблемам с кожей – они не заставят себя ждать. Поэтому необходимо регулярно протирать поверхность смартфона и при разговорах пользоваться наушниками.

Очищение и эксфолиация

Очищайте лицо два раза в день с помощью средства для умывания, предназначенного для кожи, склонной к высыпаниям. Содержащиеся в его составе салициловая, гликолевая кислоты и цинк помогут мягко удалить верхний слой ороговевшей кожи и уменьшить количество черных точек.

Dermaworks Glow – 8% Glycolic Acid Foaming Face Wash

£26,50 за 150 мл // dermaworks.co.uk

Cредство для умывания с 8-процентной гликолевой кислотой специально разработано для бережного удаления загрязнений и глубокого очищения пор. Оно многофункционально и помогает решить сразу несколько проблем:

– разрушает и удаляет омертвевшие клетки кожи, жир, грязь и другие загрязнения, вызывающие прыщи и угри, помогает подготовить кожу для проникновения других средств ухода;

– стимулирует обновление клеток здоровой кожи, делая кожу молодой и сияющей;

– уменьшает пигментацию, шрамы и прыщи, выравнивает тон кожи;

– стимулирует выработку коллагена, увлажняет и удерживает влагу, эффективно борется со старением и морщинами, делая кожу упругой, гладкой и эластичной.

Избегайте масла для волос

Некоторые средства для укладки волос, содержащие масло и воск, могут вызвать прыщи на лбу, особенно если вы носите челку, поскольку эти ингредиенты блокируют работу пор. Если у вас очень жирные волосы, это может еще больше усугубить проблему, поэтому лучше таких продуктов избегать и использовать специальные скраб и маску, помогающие устранить жирность кожи головы.

В зал – без макияжа

Выделение пота очищает поры от омертвевших клеток, грязи и жира, а заодно от­лич­но увлажняет кожу. Потоот­де­ление регулирует темпера­туру тела, а также баланс натрия и кальция в организме. Кроме того, ученые считают, что пот содержит природный антибиотик, который помогает в борьбе с некоторыми видами бактерий. Именно поэтому пос­ле хорошей кардио­нагрузки кожа кажется более чи­стой. Однако если вы тренируетесь не смывая макияж, эффект будет обратным: поры будут забиты косметическими средствами, что вызовет еще больше воспалений.

Повышенная температура тела, пот, блокирующий поры, и трение одежды в сочетании с действием бактерий могут привести к появлению прыщей и на теле, особенно на спине и груди. Поэтому важно принять душ и переодеться в свежую одежду как можно быстрее после тренировки. Также обратите внимание на гели для тела, содержащие салициловую кислоту.

Генеральная уборка: моем кисточки

Большинство женщин не моет регулярно свои косметические принадлежности: кисточки, блендеры и многоразовые салфетки. Однако если за кисточками для макияжа не ухаживать должным образом, они станут идеальной питательной средой для бактерий. Многие лабораторные тесты, в ходе которых с кисточек смывали накопившиеся на них косметические средства, показали рост всевозможных микробов, способных вызвать инфицирование кожи. Кисти для макияжа следует тщательно очищать не реже одного раза в месяц, используя или специальное средство, или любой шампунь, и обязательно после этого высушивать, придав форму, чтобы кисти не распушились.