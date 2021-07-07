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Запущен самый мощный суперкомпьютер в Великобритании

Запущен самый мощный суперкомпьютер в Великобритании
Фото:123rf.com

Cambridge-1 будет использоваться для исследований в области медицины

Суперкомпьютер Cambridge-1, созданный компанией Nvidia в сотрудничестве с британскими специалистами, будет использоваться для медицинских исследований. Разработчики надеются, что благодаря новым возможностям искусственного интеллекта, процесс профилактики, диагностики и лечения заболеваний станет эффективнее и дешевле.

Великобритания уже добилась успехов в работе с большими объемами данных, например, как UK Biobank, cсодержащий анонимные медицинские записи и данные об образе жизни полумиллиона британцев среднего возраста.

Сейчас использование искусственного интеллекта в сфере британского здравоохранения достигло максимального подъема. Первые проекты с участием Cambridge-1 будут осуществляться такими отраслевыми лидерами, как AstraZeneca, GSK, фондами Guy’s и St Thomas’ Национальной службы здравоохранения, Королевским колледжем Лондона и Oxford Nanopore. В предстоящих исследованиях представители отрасли делают упор на изучении заболеваний, разработке новых лекарственных препаратов, а также на повышение уровня обнаружения геномных вариаций, показывающих степень предрасположенности людей к различным заболеваниям

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