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Для прибывающих из стран «желтого» списка отменят карантин

Для прибывающих из стран «желтого» списка отменят карантин
Фото:123rf.com

Изменения будут действовать для прошедших вакцинацию

Карантин по прибытии в Великобританию не придется проходить как вакцинированным взрослым, так и детям младше 18 лет. Несмотря на это, прибывающим из стран «желтого» списка надо будет сдать ПЦР-тесты.

Новые правила вступят в силу 19 июля.

Представители индустрии туризма положительно оценили новые правила, однако призвали к расширению «желтого» списка. На данный момент в нем находится большинство стран, включая несколько популярных туристических направлений, например, материковая Испания, Греция и США. Сейчас все, кто возвращается из стран «желтого» или «красного» списков, должны пройти 10-дневную самоизоляцию независимо от того, сделали они прививку или нет.

Министр транспорта Грант Шэппс подчеркнул, что вакцинированными считаются те, у кого с момента получения последней дозы прошло 14 дней. Кроме этого, политик отметил, что страны из «желтого» списка могут быть перенесены в «красный», в подобном случае прибывающим из них придется пройти карантин уже в отеле.

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