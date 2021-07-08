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Летом коронавирус может начать наступление

Летом коронавирус может начать наступление
Фото:123rf.com

В первую очередь это связано со снятием ограничений

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что после снятия ограничений 19 июля Англия вступит на «неизведанную территорию». Высока вероятность, что количество новых случаев заражения может превысить 100 тыс. в день – это больше, чем когда-либо за все время пандемии. На данный момент точных прогнозов насчет резкого увеличения случаев заражений нет, но даже если опираться на осторожные оценки, то предположительно более 2 млн человек заразятся коронавирусом.

Несмотря на это, правительство считает, что снятие ограничений летом менее рискованно, чем осенью, когда невакцинированные ученики вернутся в школы, а многие граждане будут болеть сезонным гриппом.

Планы правительства осудили ученые, врачи и медсестры. Они опубликовали в журнале The Lancet письмо против отмены локдауна 19 июля. По их словам, такие меры станут «опасным и неэтичным экспериментом». Вместо этого «правительству следует отложить полное снятие ограничений до того момента, пока всем, включая подростков, не будет предложена вакцина».

Изначально письмо было написано от лица нескольких десятков исследователей, однако теперь оно собрало более 4 200 онлайн-подписей.

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