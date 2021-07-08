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На туманном Альбионе появится айсберг

На туманном Альбионе появится айсберг
Фото:instagram.com/thelondoner

Отель-айсберг The Londoner откроется в сентябре

Новый пятизвездочный отель рассчитан на 350 номеров, самый большой из которых двухэтажный Tower Penthouse duplex. Он занимает площадь в 200 кв.м. Также в отеле будут работать шесть баров и ресторанов, кинотеатр, спортзал, бассейн и танцевальный зал. А для любителей круглосуточного отдыха распахнет свои двери клуб The Residence. Причем, большинство ресторанов будут доступны не только для постояльцев, но и гостей с улицы.

The Londoner стал сенсацией еще до открытия, получив прозвище отель-айсберг. Дело в том, что в здании новой столичной достопримечательности есть уникальная особенность, а именно – один из самых глубоких в мире подвалов, величиной с шестиэтажный дом.

Открыть необычный отель планировали еще летом 2021 года, но, в связи с локдаунами и ограничениями, владельцы – компания Edwardian Hotels London – были вынуждены изменить свои планы и перенести мероприятие.

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