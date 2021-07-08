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Великобритания ужесточает правила для беженцев

Великобритания ужесточает правила для беженцев
Фото:123rf.com

Новый законопроект представлен министром внутренних дел

Законопроект «О гражданстве и границах» (Nationality and Borders Bill) делит беженцев на две категории. Главный критерий – это то, каким образом люди прибывают в страну. Также новый документ дает властям возможность направлять просителей убежища на территорию третьей страны, пока их дела рассматриваются. Как заявили в министерстве внутренних дел, законопроект должен помочь правительству «восстановить подорванную систему предоставления убежища».

Министр внутренних дел Прити Пател отметила, что документ «обеспечивает то, за что британцы неоднократно голосовали, – полный контроль Великобритании над своими границами».

Защитники прав беженцев заявили, что законопроект «О гражданстве и границах» полностью противоречит правам просителей убежища, которые прописаны в международном законодательстве. Кроме того, он практически не решает уже существующие проблемы, связанные с процедурой предоставления убежища. В частности, он не устраняет серьезные задержки в рассмотрении заявлений и не улучшает условия нахождения в центрах, обрабатывающих эти заявления.

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