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Королева посетила съемочную площадку «Улицы Коронации»

Королева посетила съемочную площадку «Улицы Коронации»
Фото:instagram.com/coronationstreet

Визит состоялся в честь 60-летия сериала

Королева лично посетила съемочную площадку Media City в Манчестере, чтобы поздравить сериал с 60-летним юбилеем. Первый эпизод мыльной оперы «Улица Коронации» вышел на экраны в декабре 1960 года. Поэтому круглую дату нужно было отмечать еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса торжество отложили.

На встрече с актерами телешоу Ее Величество отметила: «Замечательно, что вы смогли продолжать в том же духе и во время пандемии».

Прошло 60 лет и более 10 тыс. серий с тех пор, как вымышленный северный город Уэтерфилд и его жители впервые появились на экранах. Со временем «Улица Коронации» стал самым длинным драматическим сериалом в мире, а его юмор и сентиментальность до сих пор привлекают зрителей.

Члены королевской семьи не в первый раз принимают участие в праздновании юбилея «Улицы Коронации». На шоу, посвященном 40-летию мыльной оперы, присутствовал принц Чарльз. А на полувековом юбилее герцогиня Корнуолльская выпила пинту пива на съемочной площадке в вымышленном баре Rovers Return Inn.

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