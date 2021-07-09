﻿﻿﻿﻿﻿

Малые предприятия переходят на Amazon

Малые предприятия переходят на Amazon
Фото:123rf.com

Экспортные продажи через платформу выросли на 20%

Согласно данным, опубликованным технологическим гигантом, в 2020 году объем экспортных продаж, осуществленных малыми и средними британскими предприятиями через Amazon, составил более £3,5 млрд, что означает рост на 20% по сравнению с 2019 годом. Это связано со вспышкой пандемии, вызвавшей серьезный сдвиг в сторону торговли через интернет. В результате количество продукции, продаваемой на Amazon малыми и средними предприятиями, выросло до 750 млн единиц по сравнению с 550 млн в предыдущем году, то есть в среднем продавалось около 1 500 товаров в минуту.

Пять наиболее восстребованных категорий – «Товары для дома», «Здоровье и личная гигиена», «Игрушки», «Одежда» и «Красота».

Представители Amazon также сообщили, что малые предприятия, торгующие через платформу, создали 175 тыс. рабочих мест по всей Великобритании.

Amazon тоже извлек выгоду из ситуации: доход компании в Великобритании увеличился более чем на 50% и составил £20 млрд.

profile-sample2
Королева посетила съемочную площадку «Улицы Коронации»
09-07-2021
profile-sample2
В Лондоне откроют скрытую трамвайную остановку
09-07-2021
profile-sample2
Работы африканских дизайнеров представят в Лондоне
09-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.