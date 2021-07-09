Малые предприятия переходят на Amazon

Экспортные продажи через платформу выросли на 20%

Согласно данным, опубликованным технологическим гигантом, в 2020 году объем экспортных продаж, осуществленных малыми и средними британскими предприятиями через Amazon, составил более £3,5 млрд, что означает рост на 20% по сравнению с 2019 годом. Это связано со вспышкой пандемии, вызвавшей серьезный сдвиг в сторону торговли через интернет. В результате количество продукции, продаваемой на Amazon малыми и средними предприятиями, выросло до 750 млн единиц по сравнению с 550 млн в предыдущем году, то есть в среднем продавалось около 1 500 товаров в минуту.

Пять наиболее восстребованных категорий – «Товары для дома», «Здоровье и личная гигиена», «Игрушки», «Одежда» и «Красота».

Представители Amazon также сообщили, что малые предприятия, торгующие через платформу, создали 175 тыс. рабочих мест по всей Великобритании.

Amazon тоже извлек выгоду из ситуации: доход компании в Великобритании увеличился более чем на 50% и составил £20 млрд.