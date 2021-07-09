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Работы африканских дизайнеров представят в Лондоне

Работы африканских дизайнеров представят в Лондоне
Фото:123rf.com

Выставка состоится в Музее Виктории и Альберта

Организаторы мероприятия, посвященного моде Африки, стремятся изменить представления об этом континенте и подчеркнуть его независимость и креативность. Выставка Africa Fashion откроется 11 июня 2022 года и будет включать 250 экспонатов, рассказывающих историю континента через работы его самых известных дизайнеров. Кристин Чечинска, куратор отдела моды Африки и африканских общин в музее, отметила, что выставка «расскажет историю безграничного творчества и изобилия».

Выставку готовят уже два года. На ней будут представлены работы таких выдающихся дизайнеров, как Кофи Ансах из Ганы, Шейд Томас-Фахм и Альфади из Нигерии, Крис Сейду из Мали, – они способствовали формированию современного мира моды Африки.

Хотя экспозиция не будет напрямую касаться вопроса апроприации африканской культуры Западом, это тема все же будет затронута косвенно. «Это довольно сложная тема для выставки, но мы будем рассматривать ее в подкастах и на конференциях», – сказала Кристин Чечинска.

Для Музея Виктории и Альберта выставка будет не первым опытом сосредоточения на африканской моде: в 2004 году здесь состоялась знаменитая выставка Black British Style.

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