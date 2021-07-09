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В Лондоне откроют скрытую трамвайную остановку

В Лондоне откроют скрытую трамвайную остановку
Фото:commons.wikimedia.org

Kingsway была закрыта почти 70 лет

Жители и гости столицы смогут прогуляться по платформам и залам Kingsway, которая некогда была частью трамвайной сети Лондона. Станцию построили по решению Совета Лондонского графства и открыли в 1906 году. Однако уже в 1952-м ее закрыли. В 1920-1930-х годах трамваи приобрели репутацию небезопасного и медленного транспорта. Поэтому для многих лондонцев и гостей города назначение спуска в центре Саутгемптон-Роу долгое время оставалось загадкой.

Экскурсии по подземной остановке организует Лондонский музей транспорта.

Остановка засветилась в фильме «Мстители» 1998 года с Умой Турман и Ральфом Файнсом в главных ролях. Kingsway стала местом для съемок тайной базы шпионов.

За последние 69 лет часть трамвайной сети была переделана под автомобильный туннель, а некоторые из оставшихся платформ использовались муниципалитетом Камдена для хранения старых уличных знаков и мусорных баков.

В настоящее время в Кройдоне на юге Лондона функционируют новые трамвайные сети. Были предложения по созданию трамвайного маршрута, который проходил бы через Оксфорд-стрит, однако идею пока не реализовали. В других городах Великобритании популярность трамваев растет. На них ездят миллионы пассажиров в Манчестере, Эдинбурге, Шеффилде, Бирмингеме и Вулверхэмптоне.

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