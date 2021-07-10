Английское чаепитие с шетлендским пони

Необычный файф-о-клок в Белгравии

Многие были в восторге от отеля в Норфолке, изюминкой которого стала приживавшая там миниатюрная лошадь. Столица не осталась в стороне от нового тренда, и теперь здесь появится похожее развлечение, но только лучше: в отеле The Goring поселится не просто лошадь, а знаменитый шетлендский пони Тедди, ставший сенсацией в «Инстаграме».

Тедди будет жить в шикарном отеле с 16 по 31 августа, готовый пообщаться с гостями за чашечкой чая, во время прогулки по саду или террасе. Для пони, принадлежащего семье Горинг, была построена специальная конюшня.

Поскольку Тедди – всеобщий любимец, провести с ним можно будет только ограниченное время. Для этого нужно выбрать подходящий пакет услуг.

Более подробная информация – на сайте The Goring.