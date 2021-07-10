﻿﻿﻿﻿﻿

Английское чаепитие с шетлендским пони

Английское чаепитие с шетлендским пони
Фото:instagram.com/teddytheshetland

Необычный файф-о-клок в Белгравии

Многие были в восторге от отеля в Норфолке, изюминкой которого стала приживавшая там миниатюрная лошадь. Столица не осталась в стороне от нового тренда, и теперь здесь появится похожее развлечение, но только лучше: в отеле The Goring поселится не просто лошадь, а знаменитый шетлендский пони Тедди, ставший сенсацией в «Инстаграме».

Тедди будет жить в шикарном отеле с 16 по 31 августа, готовый пообщаться с гостями за чашечкой чая, во время прогулки по саду или террасе. Для пони, принадлежащего семье Горинг, была построена специальная конюшня.

Поскольку Тедди – всеобщий любимец, провести с ним можно будет только ограниченное время. Для этого нужно выбрать подходящий пакет услуг.

Более подробная информация – на сайте The Goring.

profile-sample2
По Англии и Уэльсу распространилась волна насилия
10-07-2021
profile-sample2
Английское чаепитие с шетлендским пони
10-07-2021
profile-sample2
Королева посетила съемочную площадку «Улицы Коронации»
09-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.