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По Англии и Уэльсу распространилась волна насилия

По Англии и Уэльсу распространилась волна насилия
Фото:publicdomainpictures.net

Остановить ее можно, только объединив силы

Ряд недавних дел, связанных с насилием в отношении женщин и девочек, усилил внимание общественности и правоохранительных органов к таким преступлениям. Среди них – смерти Сары Эверард,  Джулии Джеймс (сотрудница службы добровольной помощи полиции, предположительно убитая во время прогулки с собакой), Бибаа Генри и Николь Смоллман (убиты в парке на северо-западе Лондона в июне 2020 года).

В промежуточном отчете Инспекция полиции и пожарно-спасательных служб (HMICFRS) призывает советы, школы, органы здравоохранения и социальной защиты, а также все органы системы уголовного правосудия работать сообща, поскольку полиция не может решить эту проблему в одиночку. Инспекция призвала сделать борьбу с насилием абсолютным приоритетом для правительства и общественных организаций.

Ожидается, что окончательный отчет инспекции будет опубликован в сентябре, а более подробная информация о стратегии государства по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек ожидается в конце 2021 года.

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