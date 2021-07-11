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Отпуск Бориса Джонсона вписался в стандарты

Отпуск Бориса Джонсона вписался в стандарты
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Премьер-министр отчитался о своем отпуске

Выводы Кэтрин Стоун, независимого комиссара по стандартам, о нарушении Борисом Джонсоном правил регистрации источников финансирования не подтвердились. Об этом заявили в парламентском комитете по стандартам, проводившим проверку.

В ходе разбирательств премьер-министр заявил, что его отпуск был оплачен соучредителем компании Carphone Warehouse Дэвидом Россом. Изначально предприниматель слова Джонсона не подтвердил, но позже рассказал, что действительно помог премьер-министру с организацией его проживания. Далее выяснилось, что существовала особая договоренность, по которой Mustique Company, управляющая компания острова, где отдыхал Джонсон, заплатила владельцам виллы, на которой тот жил, а Росс возместил компании расходы.

Приняв во внимание представленные аргументы, комитет признал, что предприниматель оплатил отпуск премьер-министра. Однако члены комитета назвали прискорбным тот факт, что Джонсон предоставил полный отчет об источнике финансирования только в ходе расследования.

Хотя Джонсон не нарушил правила, он, по мнению некоторых экспертов, все же не слишком старался им следовать, и комитет отмечает, что подобное происходит не впервые. До того как стать премьер-министром, Джонсон пошел против парламентских правил, не задекларировав своевременно долю в собственности. Его советник по стандартам заявил, что во время ремонта в квартире на Даунинг-стрит Джонсон тоже поступил неразумно. Политические оппоненты премьера утверждают, что такое поведение делает его неподходящей кандидатурой для управления страной.

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