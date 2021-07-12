Алиса из Страны чудес – в Музее Виктории и Альберта

Иммерсивная выставка расскажет об истории сказки

Экспозиция демонстрирует метаморфозы «Приключений Алисы в Стране чудес», произошедшие с книгой за 157 лет. Посетители выставки могут увидеть рисунки британского художника-карикатуриста Джона Тенниела, создавшего иллюстрации для первого издания книги Льюиса Кэрролла, мультипликационную адаптацию Диснея 1951 года, а также сюрреалистические скетчи с персонажами, выполненные Сальвадором Дали.

Выставка Alice: Curiouser and Curiouser будет открыта до 31 декабря 2021 года. Билеты можно приобрести по ссылке.

Чарльз Доджсон (настоящее имя Льюиса Кэрролла), автор знаменитой сказки, родился в 1832 году в семье священника. Он был болезненным ребенком и довольно сильно заикался, а с возрастом стал страдать мигренями и перенес несколько эпилептических приступов. Скорее всего, Доджсон использовал в тексте книги часть своего опыта – так, люди, страдающие эпилепсией, перед приступом испытывают странные ощущения, воспринимая свое тело (или какую-то его часть) необычно маленьким либо необычно большим.

Кроме того, в сказке автор использовал фрагменты из реальной жизни. Сама история «Алисы» началась с появления в колледже Крайст-Черч, где преподавал Доджсон, нового декана – Генри Лидделла. Коллеги быстро подружились, и во время визитов в гости Доджсон познакомился с семьей Лидделлов, в том числе с их четвертым ребенком – Алисой, ставшей прототипом главной героини повести.