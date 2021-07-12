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Англия стала серебряным призером чемпионата Европы

Англия стала серебряным призером чемпионата Европы
Фото:123rf.com

В финале сборная страны уступила команде Италии

11 июля на стадионе «Уэмбли» состоялся матч финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии. «Три льва» впервые за свою историю дошли до финала чемпионата Европы. Перед игрой королева Елизавета II и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон команде пожелали удачи.

Начало матча стало многообещающим: уже на второй минуте защитник англичан Люк Шоу забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Но итальянцы не сдаются так просто, и на 67-й минуте игры сборные сравняли счет. За основное и дополнительное время ни одной из команд не удалось забить решающий гол. После этого была назначена серия пенальти, и в результате со счетом 3:2 победила Италия. Многие винят в провале английской сборной тренера команды Гарета Саутгейта из-за того, что решающий пенальти он отдал 19-летнему Букайо Саке, а не опытному игроку.

Таким образом, Италия завоевала титул чемпиона Европы во второй раз (первый был в 1968 году).

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