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Аналитики-лейбористы раскритиковали политиков и журналистов

Аналитики-лейбористы раскритиковали политиков и журналистов
Фото:123rf.com

Чиновников и СМИ обвинили в фальсификации «культурных войн»

Аналитический центр Лейбористской партии (Фабианское общество) огласил результаты исследования, согласно которым «культурные войны», возникающие в Великобритании, основываются исключительно на вымышленных противоречиях. Причем они искусственно создаются политиками и различными СМИ, а социальные сети помогают их распространению. В то время как в других странах шла борьба с более серьезными социальными разногласиями, британские «культурные войны» настраивали бедные общины друг против друга, зачастую лишь пародируя движение за равенство, заявили представители Фабианского общества.

В качестве примера в отчете организации был приведен ряд недавних споров, которые, по мнению аналитиков, не отражают подлинных разногласий и в большей степени пропагандируются политиками и СМИ. Представители общества предупредили политиков, как левых, так и правых, о необходимости избегать подобного, чтобы политический дискурс в Великобритании не стал таким же раздробленным, как в США. «Общественность заслуживает большего, чем поддельные споры», – сказала соавтор анализа отчета Кирсти Макнил.

Источник: The Guardian.

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