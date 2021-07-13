Кинотеатр Pop Up Screens вернется в Лондон

Показы фильмов пройдут под открытым небом

Новый сезон мобильного кинотеатра Pop Up Screens стартует с показа культовой картины «Бриолин» в Гринвиче. Кинотеатр будет перемещаться по различным районам столицы – в списке локаций Ravenscourt Park, Bishop’s Park, Coram’s Fields, Guildhall Yard, Manor House Gardens, Hilly Fields, Central Park и Kennington Park.

Кинопоказы состоятся с 23 июля по 26 сентября.

На площадках будут демонстрироваться такие популярные ленты, как «Грязные танцы», «Звезда родилась» и «Величайший шоумен». Также зрители смогут посмотреть хиты киноиндустрии 80-х «Назад в будущее», «Балбесы» и «Охотники за привидениями», получившие премию «Оскар» фильмы «Лунный свет», «Филадельфия» и «Кролик Джоджо» и музыкально-биографические ленты «Рокетмен» и «Богемская рапсодия». И это далеко не полный список запланированного к показу!

Рядом с кинотеатром расположатся киоски с напитками и закусками, включая, конечно же, традиционный попкорн. Билеты на сеансы можно приобрести здесь.