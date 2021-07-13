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Летающий фургончик с мороженым в South Bank

Летающий фургончик с мороженым в South Bank
Фото:pxfuel.com

Десерт будут бесплатно раздавать 14 июля

Серые лондонские будни решила разбавить яркими красками компания Virgin Atlantic, представив таким образом свою бонусную программу Virgin Red.

Фургончик, зависший на высоте 4,5 метра от земли на 99 воздушных шарах, – инсталляция, которая удивит любого. Жители и гости столицы смогут взять здесь рожок мороженого и добавить к нему различные начинки, от сладкой посыпки до чипсов из паприки, хлопьев чили и кетчупа (для самых искушенных ценителей).

Акция будет проходить под композицию 99 Luftballons группы Nena, а 99 счастливчиков заберут с собой не просто шарик мороженого: они получат призы в размере от 10 тыс. до 1 млн баллов (Virgin Points), которые можно потратить на билеты Virgin Atlantic в Нью-Йорк и обратно, ежемесячную доставку вин Virgin Wines, билеты на шоу в Лондоне и многое другое.

Летающий фургончик расположится по адресу 56 Upper Ground, South Bank, London SE1 9PP в среду, с 11:00 до 17:00.

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