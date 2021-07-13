Локдаун отменяется 19 июля

Снимут почти все ограничения на социальные контакты

Локдаун будет отменен в запланированные сроки – об этом в ходе пресс-конференции 12 июля заявил Борис Джонсон. Также политик отметил, что при соблюдении всех мер предосторожности ограничения будут сняты навсегда.

Несмотря на то что практически все ограничения отменяются, часть рекомендаций останется в силе – например, ношение масок в закрытых помещениях, являющихся местами массового скопления народа.

Впервые с марта 2020 года откроются ночные клубы. Отменяется ограничение по количеству посетителей для всех заведений и мероприятий. При массовом скоплении народа владельцам заведений рекомендовано просить гостей предъявлять сертификаты – паспорта вакцинации, подтверждающие, что человек не является переносчиком COVID-19. Они будут доступны в приложении NHS.

Предписание работать из дома будет отменено, однако правительство поощряет постепенное, а не резкое возвращение сотрудников в офисы.

Пик новой волны пандемии ожидается не раньше середины августа и, по мнению ученых, может привести к госпитализации от 1 000 до 2 000 человек в день. Специалисты прогнозируют рост количества смертей в этот период до 100–200 в день.

Источник: BBC.