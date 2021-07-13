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Регулятор выявил нарушения в деятельности Каммингса

Регулятор выявил нарушения в деятельности Каммингса
Фото:instagram.com/reuters

Бывший советник не соблюдал требования Acoba

Доминик Каммингс ушел с поста советника премьер-министра в ноябре 2020 года. После этого он создал блог с платной подпиской (£10 в месяц) на платформе Substack и начал поиск работы консультантом по вопросам управления. В своем блоге Каммингс публиковал детали личного общения с премьер-министром и другими членами правительства, а также воспоминания о работе госаппарата и жесткие комментарии в адрес высокопоставленных чиновников.

Предпринимательская деятельность бывшего советника премьер-министра привлекла внимание регулятора Advisory Committee on Business Appointments (Acoba). Правила Acoba гласят, что бывшие специальные советники «не должны использовать какую-либо конфиденциальную информацию, полученную при исполнении служебных обязанностей». 24 июня Каммингсу было отправлено письмо, которое предупреждало бывшего чиновника о том, что регулятору известно о его не согласованной надлежащим образом предпринимательской деятельности.

Каммингс должен был ответить до 5 июля, однако так и не сделал этого. В своем письме к канцлеру герцогства Ланкастерского Майклу Гоуву председатель Acoba Эрик Пиклз отметил: «Господин Каммингс не обратился к комитету за советом в отношении данного коммерческого предприятия, а также комитет не получил ответа на свое письмо с просьбой о предоставлении объяснения». Это обстоятельство свидетельствует о нарушении правил правительства.

По словам представителей Acoba, решение о том, какие действия следует предпринять в отношении Каммингса, остается за кабинетом министров.

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