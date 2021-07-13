Уэльс и Камбрия – хедлайнеры внутреннего туризма

Многие британцы планируют отпуск на родине

Ежегодно компания Sykes Holiday Cottages проводит среди британцев опрос о том, где они собираются провести отпуск. В 2021 году почти две трети (62%) британцев планируют летний отдых на родине. Популярность этого варианта заметно выросла – так, в 2019 году подобный ответ дали 50% опрошенных.

Северный Уэльс и Камбрия впервые обошли Девон и Корнуолл в рейтинге мест для отдыха. В десятку самых популярных туристических направлений Великобритании также вошли Северный Йоркшир, Йоркшир-Дейлс и Пик-Дистрикт.

Число бронирований коттеджей этим летом выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Популярность глэмпингов также резко увеличилась: количество бронирований палаток и юрт на 400% больше, чем в позапрошлом году.

Однако отдых на родине не обязательно является синонимом дешевого отпуска: как выяснили в Sykes Holiday Cottages, в среднем британцы планируют потратить на летний отпуск £940, включая проживание, транспорт и питание, поскольку цены на отдых в Великобритании сильно поднялись. При этом огромный спрос означает, что люди готовы провести отпуск даже в самых дорогих местах.