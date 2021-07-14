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Хотите узнать Англию – поезжайте в деревню

Хотите узнать Англию – поезжайте в деревню
Фото:123rf.com

Путешествуя по Англии, невозможно не заглянуть в уютные английские деревушки. Сказочные домики, узенькие улочки, овечки на лужайках – пастораль завораживает не только иностранных туристов, но и коренных лондонцев. После шумного города так и хочется окунуться в этот наполненный спокойствием и тишиной маленький мирок. Именно здесь настоящая Англия.

Главное – чтобы крыша не поехала

Английская деревня – как живой музей истории, где все можно трогать руками. Некоторые деревни сохранились со времени Средневековья, как и некоторые дома. Но большинство домов – реплика, воссоздающая стиль и дух старины. Вообще в Великобритании действует система listed buildings (государственный реестр сооружений, представляющих архитектурную и историческую ценность): если дом исторический и представляет ценность, ни внутри, ни снаружи ничего менять нельзя. Таким образом государство стремится сохранить уникальность английских деревень.

У значительной части старых строений крыша сделана из соломы – кажется, что такие домики сошли с рекламных открыток. Британия – одна из немногих стран, где до сих пор можно встретить соломенные крыши; сейчас это своего рода визитная карточка страны.

Традиция покрывать крыши соломой зародилась много веков назад, когда местное население строило примитивные небольшие дома-мазанки: крыша должна была быть теплой, но легкой, иначе стены бы просто не выдержали. Выбор материала для кровли определялся тем, что было доступно в том или ином уголке страны: так, на юге использовали длинные высушенные стебли особого сорта пшеницы, на востоке – водный тростник, в других местностях – камыш, ракитник, осоку, вереск. Все эти материалы называют словом «thatch» (от староанглийского «thaec», что значит «кровля»), а мастеров-кровельщиков, соответственно, «тэтчерами».

В XIX веке в ход пошли новые материалы, стала популярна черепица, и обычай крыть дома соломой практически сошел на нет. Но это же Британия! Здесь все, что старее ста лет, непременно должно сохраниться – так и мода на соломенную кровлю вновь вернулась в английские деревни. Кстати, чтобы отремонтировать крышу, чаще всего не меняют ее полностью, а просто покрывают старые слои соломы новыми – благодаря этой многослойности и создается эффект пряничного домика.

К слову, секреты тэтчеров часто передаются из поколения в поколение, а чтобы попасть к хорошему мастеру, иногда приходится ждать год или даже больше. Ну и, конечно, удовольствие это не из дешевых.

Дверь английского коттеджа. 123rf.com

Касл-Комб, Уилтшир. 123rf.com

Остров Крюта, Донегол. commons.wikimedia.org

Деревенский дом с соломенной крышей. piqsels.com

Тишь да гладь…

Чем же так привлекают английские деревни? Прежде всего своей тишиной и умиротворением. Здесь не встретишь сумасшедшего автомобильного движения – еще бы, иногда дороги такие узкие, что две овечки с трудом расходятся, – здесь практический каждый знает друг друга, а двери зачастую не запираются. И каждый дом, каждый сад похож на произведение искусства, как будто они только что сошли с обложки журнала по ландшафтному дизайну. В окрестностях деревень, чья история берет начало в эпоху Средневековья, нередко встречаются интересные памятники архитектуры – замки, аббатства, старинные церкви. А в деревенский паб запросто можно прийти в резиновых сапогах.

Минстер-Ловелл, Оксфордшир. 123rf.com

Неторопливость и размеренность делает жизнь в английской деревне достаточно монотонной. Однако сами англичане считают ее основанной на идеалах церкви и семейных традициях. Именно потому действие английских детективов чаще всего происходит в деревнях, ведь преступление – это целое событие, которое должно всколыхнуть мирную и спокойную жизнь. Другими событиями в деревнях являются ярмарки и праздники, такие как катание сыра с холмов Купера (вблизи Глостера) или кидание резиновых сапог в деревне Аппертонг (Западный Йоркшир).

Необычные деревушки

Мы не будем составлять рейтинг самых красивых деревень Англии – все они хороши по-своему, – однако порекомендуем вам несколько сказочных местечек, где можно проникнуться настоящей английской атмосферой.

Кловелли, Девоншир

Кловелли, Девоншир. 123rf.com

Маленькая портовая деревушка, по сути, представляет собой одну-единственную длинную улицу. Красочные домики и живописные виды на Бристольский залив привлекают туристов, но за удовольствие осмотреть это поселение им приходится платить. Традиция пошла с XVIII века, когда деревня стала частной собственностью. Уникальность Кловелли в том, что здесь запрещено передвигаться на автомобилях, так что местные жители ходят пешком или ездят на осликах, коих в деревне немало.

Кловелли, Девоншир. 123rf.com

Бибери, Глостершир

Не пропустите эту сказочную деревню! Именно в Бибери снимались сцены для сериала про мисс Марпл, а виды этой деревни украшают туристические открытки и постеры. Некоторые живописные домики были построены еще в XIII веке; сначала там жили монахи, позже – ткачи, которые работали на местной фабрике на Арлингтон-Роу. Сейчас в деревне живет не более шестисот человек – они всеми силами пытаются сохранить уникальность своей деревни. Непременно стоит посетить одну из достопримечательностей деревни – церковь святой Марии Саксонской, – и осмотреть ее знаменитые витражи и древнее кладбище.

Касл-Комб, Уилтшир. pixabay.com

Уэбли, Херефордшир

Одна из немногих сохранившихся черно-белых деревень Тюдоровской эпохи поражает своей красотой. Некогда она процветала благодаря торговле шерстью, но в промышленную революцию из-за отсутствия поблизости железных дорог и каналов оказалась изолированной. Впоследствии такое положение дел стало скорее плюсом: здесь до сих пор можно найти деревянные дома XV–XVI веков. В одном из них некогда останавливался Карл I – король провел здесь одну ночь, после чего дом стали называть «Троном».

Бибери, Глостершир. 123rf.com

Пейнсвик, Глостершир

Своим процветанием Пейнсвик обязан торговле шерстью и двум домам XIV века с оригинальными «ослиными дверьми» – так называли двери, которые были достаточно широки для того, чтобы в них мог пройти осел, навьюченный шерстью. Сейчас деревушка известна тисовыми деревьями, садами в стиле рококо и великолепными пейзажами.

* * *

Английская деревня поражает в самое сердце. В нее невозможно не влюбиться: здесь как будто бы остановилось время. Идиллия и пастораль, неторопливость и спокойствие, которые царят в английских деревнях, – это и есть самая настоящая Англия, пропитанная вековыми традициями и устоями. И если величественный Лондон – сердце Британии, то английская деревня – ее душа.

Подготовила Оксана Кеш

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