Владелец SpaceX совершит полет на космоплане конкурента

Выбор Маска пал на Virgin Galactic

Основатель SpaceX Илон Маск купил билет на один из космических туров, организатором которых выступает его конкурент – компания Virgin Galactic. The Sunday Times сообщила, что Маск зарезервировал место на рейсе за $10 тыс. (£7 тыс.). Дата полета пока не определена.

Недавно владелец Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон выиграл космическую гонку миллиардеров: он первым совершил суборбитальный полет, опередив Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса. Хотя SpaceX запустила десятки ракет, в том числе пилотируемые, сам Маск еще не совершил ни одного полета. Джефф Безос планирует отправиться в космос 20 июля на космическом корабле своей компании Blue Origin.

Брэнсон собирается начать продажу туров в космос со следующего года, а его собственный полет стал проверкой качества услуги. «Со мной был блокнот, в который я записал 30–40 различных маленьких деталей, чтобы опыт человека, который следующим отправится с нами, мог стать гораздо лучше, – отметил владелец Virgin Galactic. – Иногда о таких мелочах можно узнать, только поднявшись на борт космического корабля и лично отправившись в космос».