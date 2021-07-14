﻿﻿﻿﻿﻿

В лондонском транспорте сохранится масочный режим

В лондонском транспорте сохранится масочный режим
Фото:123rf.com

Защитные маски будут обязательны и после 19 июля

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что он не готов подвергнуть пассажиров общественного транспорта риску, отменив обязательное использование средств индивидуальной защиты. Ношение масок останется обязательным для поездок на метро, DLR, наземном транспорте и TfL Rail. В такси и арендованных автомобилях водители и пассажиры также должны будут пользоваться средствами защиты.

За соблюдением масочного режима в лондонском транспорте будут следить сотрудники правопорядка. По словам Садика Хана, работники TfL и водители автобусов продолжат напоминать пассажирам, что маски являются обязательным требованием.

Масочный режим в общественном транспорте был введен в прошлом году, так как это было необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Англии после 19 июля это правило будет заменено правительственной рекомендацией носить маски только на загруженных рейсах.

profile-sample2
Владелец SpaceX совершит полет на космоплане конкурента
14-07-2021
profile-sample2
В лондонском транспорте сохранится масочный режим
14-07-2021
profile-sample2
В Уимблдоне планируют создать новый парк
14-07-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.