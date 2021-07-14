В лондонском транспорте сохранится масочный режим

Защитные маски будут обязательны и после 19 июля

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что он не готов подвергнуть пассажиров общественного транспорта риску, отменив обязательное использование средств индивидуальной защиты. Ношение масок останется обязательным для поездок на метро, DLR, наземном транспорте и TfL Rail. В такси и арендованных автомобилях водители и пассажиры также должны будут пользоваться средствами защиты.

За соблюдением масочного режима в лондонском транспорте будут следить сотрудники правопорядка. По словам Садика Хана, работники TfL и водители автобусов продолжат напоминать пассажирам, что маски являются обязательным требованием.

Масочный режим в общественном транспорте был введен в прошлом году, так как это было необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Англии после 19 июля это правило будет заменено правительственной рекомендацией носить маски только на загруженных рейсах.